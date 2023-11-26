الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

آخرهم جارناتشو، أبرز الأهداف الأسطورية فى تاريخ كرة القدم (فيديو)

جارناتشو يسجل هدفا
جارناتشو يسجل هدفا عالميا لمانشستر ضد إيفرتون، فيتو

أحرز الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، هدفا عالميا لفريقه في شباك إيفرتون، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب جوديسون بارك، ضمن الجولة الثالثة عشر من سيظل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح أليخاندرو جارناتشو في تسجيل هدف من ضربة خلفية مزدوجة بشكل رائع، سكنت شباك جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون.

هدف جارناتشو الرائع أعاد إلى الأذهان بعض الأهداف “المقصية” الخالدة حيث كان أبرزها من نصيب كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفا من ضربة مقصية خلال انتصار فريقه الأسبق ريال مدريد على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا عام 2018.

كما سبق وأن أحرز واين روني أسطورة مانشستر يونايتد هدفا عالميا في مرمى مانشستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي عام 2011.

وفي العام 2018، نجح الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد السابق هدفا شباك ليفربول ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018، حيث حل بيل بديلا فى الشوط الثانى وسجل هدفان أحدهما مقصية تاريخية، ليضمن اللاعب الويلزى لفريقه لقب دورى الابطال.

وفي موسم 2001، نجح البرازيلى ريفالدو لاعب برشلونة السابق هاتريك فى شباك فالنسيا فى موسم بالدورى الاسبانى، وجاء هدفه الثالث من مقصية رائعة.

كما أحرز رونالدينيو لاعب برشلونة السابق هدفا لفريقه برشلونة في شباك فياريال بموسم 2006، حيث استلم اللاعب الكرة على صدره ثم طار فى الهواء وركل الكرة لتسكن شباك فياريال.

القائمة تضم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش فى شباك منتخب انجلترا عام 2012، حيث أحرز هدفا من مقصية من على بعد 30 ياردة من المرمى، حيث استغل ابراهيموفيتش خروج الحارس الإنجليزي جو هارت من مرماه وطار فى الهواء ليضع الكرة بشكل خيالى فى شباك المنتخب الانجليزى ليسجل احد افضل الاهداف فى تاريخ الكرة.

يذكر أن جارناتشو احتفل بهدفه التاريخي في مرمى إيفرتون على طريقة كريستيانو رونالدو، حيث يعتبر الأخير مثله الأعلى.

ولعب أليخاندرو جارناتشو 53 مباراة مع مانشستر يونايتد في كل المسابقات، سجل فيها 7 أهداف وصنع 5.

وعلى صعيد الموسم الحالي، خاض اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، 16 مباراة بكل المسابقات، سجل فيها هدفين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إيفرتون أمام ضيفه مانشستر يونايتد بتقدم اليونايتد 0/1، في المباراة التي تقام على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

سجل الأرجنتيني الدولي أليخاندرو جارناتشو هدف مانشستر يونايتد في شباك إيفرتون في الدقيقة 3.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

أندريه أونانا- لينديلوف- هاري ماجواير- لوك شاو- ديوجو دالوت - برونو فيرنانديز- أنتوني مارسيال- ماركوس راشفورد- جارناتشو- ماينو- ماكتوميناي.

وتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد، بايندر- فاران- ريجيلون- وان بيساكا- أمرابط- حنبعل- بيليستري- فان دي بيك- هوجيل.

 

تشكيل إيفرتون ضد مانشستر يونايتد 

بينما أتى تشكيل إيفرتون كالآتي:

جوردان بيكفورد- أشلي يونج- تاركوفسكي- برايثوايث- ميكولينكو-إدريسا جانا- جارنر- عبد الله دوكوري- هاريسون- مكنيل- ليوين.

ترتيب مانشستر يونايتد وإيفرتون 

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتواجد إيفرتون في المركز 19 "قبل الأخير" برصيد 4 نقاط.

ويسعى إيفرتون لتحقيق الانتصار بعد خصم 10 نقاط من رصيده بسبب تلاعب في القواعد المالية، بينما يستهدف اليونايتد الفوز للاقتراب من المراكز الـ4 الأولى.

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على إيفرتون 0/1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز علي توتنهام 2-1 ويصعد للمركز الرابع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جارناتشو أليخاندرو جارناتشو مانشستر يونايتد مباراة مانشستر وإيفرتون الدوري الانجليزي واين روني كريستيانو رونالدو

مواد متعلقة

تين هاج يعلن عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في البريميرليج

كريستيانو رونالدو يحقق رقما تاريخيا جديدا

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام

الزمالك يفوز على أبوسليم بهدف نظيف في بداية مشواره بمجموعات الكونفدرالية (صور)

أوباما يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمي أبوسليم (صور)

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز، تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد وعكة صحية مفاجئة

طارق عبد العزيز.. اشتهر بتقديم الفن الهادف ورحل فجأة أثناء تصوير آخر أعماله (فيديوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

ريهام سعيد تعود بموسم جديد من “صبايا الخير”

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يمكن الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس الشريف؟

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

دعاء المطر من السنة النبوية مستجاب

المزيد
الجريدة الرسمية