آخرهم جارناتشو، أبرز الأهداف الأسطورية فى تاريخ كرة القدم (فيديو)

أحرز الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، هدفا عالميا لفريقه في شباك إيفرتون، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب جوديسون بارك، ضمن الجولة الثالثة عشر من سيظل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح أليخاندرو جارناتشو في تسجيل هدف من ضربة خلفية مزدوجة بشكل رائع، سكنت شباك جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون.

GOAL OF THE SEASON!!!



"That goes right into the hall of fame of goals scored in the Premier League"



Take a bow, Alejandro Garnacho!#beINPL #MUFC pic.twitter.com/uc6Xm8LALk Advertisements November 26, 2023

هدف جارناتشو الرائع أعاد إلى الأذهان بعض الأهداف “المقصية” الخالدة حيث كان أبرزها من نصيب كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفا من ضربة مقصية خلال انتصار فريقه الأسبق ريال مدريد على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا عام 2018.

كما سبق وأن أحرز واين روني أسطورة مانشستر يونايتد هدفا عالميا في مرمى مانشستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي عام 2011.

وفي العام 2018، نجح الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد السابق هدفا شباك ليفربول ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018، حيث حل بيل بديلا فى الشوط الثانى وسجل هدفان أحدهما مقصية تاريخية، ليضمن اللاعب الويلزى لفريقه لقب دورى الابطال.

وفي موسم 2001، نجح البرازيلى ريفالدو لاعب برشلونة السابق هاتريك فى شباك فالنسيا فى موسم بالدورى الاسبانى، وجاء هدفه الثالث من مقصية رائعة.

كما أحرز رونالدينيو لاعب برشلونة السابق هدفا لفريقه برشلونة في شباك فياريال بموسم 2006، حيث استلم اللاعب الكرة على صدره ثم طار فى الهواء وركل الكرة لتسكن شباك فياريال.

القائمة تضم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش فى شباك منتخب انجلترا عام 2012، حيث أحرز هدفا من مقصية من على بعد 30 ياردة من المرمى، حيث استغل ابراهيموفيتش خروج الحارس الإنجليزي جو هارت من مرماه وطار فى الهواء ليضع الكرة بشكل خيالى فى شباك المنتخب الانجليزى ليسجل احد افضل الاهداف فى تاريخ الكرة.

يذكر أن جارناتشو احتفل بهدفه التاريخي في مرمى إيفرتون على طريقة كريستيانو رونالدو، حيث يعتبر الأخير مثله الأعلى.

ولعب أليخاندرو جارناتشو 53 مباراة مع مانشستر يونايتد في كل المسابقات، سجل فيها 7 أهداف وصنع 5.

وعلى صعيد الموسم الحالي، خاض اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، 16 مباراة بكل المسابقات، سجل فيها هدفين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إيفرتون أمام ضيفه مانشستر يونايتد بتقدم اليونايتد 0/1، في المباراة التي تقام على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

سجل الأرجنتيني الدولي أليخاندرو جارناتشو هدف مانشستر يونايتد في شباك إيفرتون في الدقيقة 3.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

أندريه أونانا- لينديلوف- هاري ماجواير- لوك شاو- ديوجو دالوت - برونو فيرنانديز- أنتوني مارسيال- ماركوس راشفورد- جارناتشو- ماينو- ماكتوميناي.

وتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد، بايندر- فاران- ريجيلون- وان بيساكا- أمرابط- حنبعل- بيليستري- فان دي بيك- هوجيل.

تشكيل إيفرتون ضد مانشستر يونايتد

بينما أتى تشكيل إيفرتون كالآتي:

جوردان بيكفورد- أشلي يونج- تاركوفسكي- برايثوايث- ميكولينكو-إدريسا جانا- جارنر- عبد الله دوكوري- هاريسون- مكنيل- ليوين.

ترتيب مانشستر يونايتد وإيفرتون

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتواجد إيفرتون في المركز 19 "قبل الأخير" برصيد 4 نقاط.

ويسعى إيفرتون لتحقيق الانتصار بعد خصم 10 نقاط من رصيده بسبب تلاعب في القواعد المالية، بينما يستهدف اليونايتد الفوز للاقتراب من المراكز الـ4 الأولى.