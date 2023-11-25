كريستيانو رونالدو يحقق رقما تاريخيا جديدا
تمكن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، من تحطيم رقم خاص، بعد الثنائية التي وقع عليها خلال فوز فريقه 3-0 على الأخدود، مساء أمس الجمعة في الجولة 14 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.
رونالدو يحطم رقم بيكان
وبات رونالدو، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في دوريات الدرجة الأولى، بواقع 527 هدفا، ليحطم رقم جوزيف بيكان (526).
كما قدوم الدون البرتغالي 61 مساهمة تهديفية خلال العام الحالي 2023.
ويتصدر كريستيانو رونالدو، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 هدفا، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.
وارتفع رصيد النصر إلى 34 نقطة في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز 16.
رونالدو مهدد بالغياب عن مباراة الهلال
كشفت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة بشأن لحاق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بمواجهة فريقه القادمة أمام الهلال في ديربي الرياض.
ويحل نادي النصر ضيفًا على نظيره الهلال، الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأكدت التقارير الصحفية أن رونالدو يعاني من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الأخدود، حيث هناك شكوك حول لحاقه بمباراة الهلال القادمة.
ولم تكشف التقارير عن طبيعة إصابة رونالدو التي تعرض لها أمام الأخدود، على الرغم من تسجيله هدفين في المباراة التي فاز بها العالمي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضد الأخدود
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