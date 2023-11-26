الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على إيفرتون 0/1 في الشوط الأول

مانشستر يونايتد وإيفرتون،
مانشستر يونايتد وإيفرتون، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة إيفرتون أمام ضيفه مانشستر يونايتد بتقدم اليونايتد 0/1، في المباراة التي تقام على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

سجل الأرجنتيني الدولي أليخاندرو جارناتشو هدف مانشستر يونايتد في شباك إيفرتون في الدقيقة 3.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

أندريه أونانا- لينديلوف- هاري ماجواير- لوك شاو- ديوجو دالوت - برونو فيرنانديز- أنتوني مارسيال- ماركوس راشفورد- جارناتشو- ماينو- ماكتوميناي.

وتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد، بايندر- فاران- ريجيلون- وان بيساكا- أمرابط- حنبعل- بيليستري- فان دي بيك- هوجيل.

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تشكيل إيفرتون ضد مانشستر يونايتد 

بينما أتى تشكيل إيفرتون كالآتي:

جوردان بيكفورد- أشلي يونج- تاركوفسكي- برايثوايث- ميكولينكو-إدريسا جانا- جارنر- عبد الله دوكوري- هاريسون- مكنيل- ليوين.

ترتيب مانشستر يونايتد وإيفرتون 

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتواجد إيفرتون في المركز 19 "قبل الأخير" برصيد 4 نقاط.

ويسعى إيفرتون لتحقيق الانتصار بعد خصم 10 نقاط من رصيده بسبب تلاعب في القواعد المالية، بينما يستهدف اليونايتد الفوز للاقتراب من المراكز الـ4 الأولى.

 

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