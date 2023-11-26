الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تقارير عبرية: إحدى الإسرائيليات المفرج عنهن اليوم حالتها خطيرة ونقلت بمروحية لمستشفى سوروكا

الأسيرات الإسرائيليات،
الأسيرات الإسرائيليات، فيتو

صفقة الأسرى، كشفت تقارير إسرائيلية، أنه تم إجلاء إحدى الإسرائيليات المفرج عنهن اليوم من غزة بمروحية إلى مستشفى سوروكا وهي بحالة خطيرة.

 

حالة الأسرى الإسرائيليين

وكشفت مصادر أنه نظرا للحالة الصحية لبعض الأسرى الإسرائيليين وبالتنسيق بين مصر وإسرائيل تم تسليمهم بمنطقة كارني في حين يتوجه 3 من تايلاند وشخص روسي لمعبر رفح.
 

تمديد الهدنة بقطاع غزة


وأكدت مصادر مطلعة لنفس القناة أن هناك جهودا مصرية قطرية لتمديد الهدنة في قطاع غزة.
 

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تسليم المحتجزين في شمال قطاع غزة


صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل،  كشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الأحد، أنه بخلاف اليومين الماضيين سيتم تسليم الأسرى للصليب الأحمر في شمال قطاع غزة.

جهود مصرية قطرية لتمديد الهدنة بغزة ومصادر تكشف سر تغيير مكان تسليم المحتجزين الإسرائيليين

وفد أمني مصري يبدأ إجراءات استلام المحتجزين الإسرائيليين من الصليب الأحمر

 

تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة 
 

كشفت تقارير عبرية اليوم الأحد، أن مجلس الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلية سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.
 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الأحد، أن هناك محاولات كبيرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام أخرى على الأقل، وذلك لضمان إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.

 

ومن جانبها أفادت صحيفة وول ستريت جورنال،  في تقرير لها اليوم، بأن فرق التفاوض تواصل  إجراء محادثات محمومة خلال وقف إطلاق النار الحالي في غزة

 

وبحسب الصحيفة يأمل الوسطاء في ضمان استمرار وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل بعد يوم الثلاثاء كما هو مخطط له،  مما سيسمح بالإفراج عن ما بين 40 إلى 50 آخرين من النساء والأطفال.

 

وتأتي هذه الاتصالات على خلفية رغبة المفاوضين في تأمين إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الأسرى قبل استمرار القتال، علاوة على ذلك، حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة الإفراج في الصفقة الأصلية، وهو ما يقلق البيت الأبيض، الذي يرغب في ضمان إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

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