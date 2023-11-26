الأحد 26 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

منتج وبقينا اتنين ينعي طارق عبد العزيز: صدمة وفاته قوية وتركت أثرا في فريق المسلسل

طارق عبد العزيز،
طارق عبد العزيز، فيتو

نعى المنتج كريم أبوذكري، منتج مسلسل "وبقينا اتنين" الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والذي توفي عصر اليوم الأحد أثناء تصوير مشاهده في المسلسل.

منتج مسلسل وبقينا اتنين 

وقال أبوذكري في بيان أصدره منذ قليل أن طارق عبدالعزيز فنان موهوب، وإنسان راق، مشيرا أن صدمة وفاته المفاجئة كانت قوية جدا لكافة العاملين في المسلسل، ولا تختلف عن الصدمة التي حدثت بالوسط الفني كاملا.

وأشار أبوذكري، أن طارق كان شخص ودود جدا مع كافة العاملين بلوكيشن التصوير، وربطته علاقة قوية مع الجميع، لذلك تركت وفاته أثرا بالغا فيهم جميعا.

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وفاة طارق عبد العزيز 

الجدير بالذكر أن الفنان طارق عبدالعزيز توفي عصر اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير بعض مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين" وتم نقله إلى مستشفى زايد التخصصي، بعد سقوطه في لوكيشن التصوير ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك. 

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