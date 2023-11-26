في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى الكيك، وهى الحلوى الأشهر على مستوى العالم التى تقدم بطرق وأشكال مختلفة وبسيطة.

وطريقة عمل الكيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ولها طرق عديدة التحضير ونكهات مختلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى طريقة عمل الكيك بمكونات اقتصادية.

مكونات عمل الكيك الاقتصادي:-

2 كوب دقيق

2 كوب سكر

3 بيضات

كيس فانيليا

ملعقة وربع بيكينج بودر

نصف كوب زيت

نصف كوب لبن حليب

ربع كوب كاكاو خام

طريقة عمل الكيك الاقتصادي:-

نحضر جميع المكونات المذكورة بشرط أن تكون بدرجة حرارة الغرفة وذلك لضمان نجاح الكيك من حيث يكون هش وطرى ومرتفع.

ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق حتى لا تلتصق الكيك بالصينية بعد النضج ونتركها جانبا.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على خليط فاتح اللون.

ثم نضيف اللبن والسمن والزيت ونستمر في التحريك حتى تتجانس المكونات.

ثم نضيف السكر تدريجيا مع الضرب جيدا حتى يذوب السكر، واخيرا نضيف الكاكاو، ونضرب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نحضر بولة عميقة بها الدقيق المنخول والبيكينح بودر ونقلب جيدا، ثم نضيف خليط البيض والكاكاو تدريجيا مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوى أو المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نصب الخليط فى الصينية التى حضرناها فى البداية.

ثم ندخلها الفرن لمدة نصف ساعة مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه الفترة.

ثم نخرجها من الفرن ونتأكد من تمام نضجها من خلال اختبار السكين حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

وبعد تمام النضج نخرج الكيك ونتركه يبرد تماما، ثم نقطعه بأى شكل حسب الرغبة وتقدم قطع الكيك بجانب الشاى أو القهوة أو العصائر المختلفة حسب الرغبة، وهى تعتبر من الحلوى الشهيرة واللذيذة.

ويمكن استبدال الكاكاو واللبن بعصير البرتقال وبشر البرتقال ونكمل باقى الخطوات، وذلك لعمل كيكة البرتقال، وأيضا يمكن الاكتفاء بالحليب فقط للحصول على كيكة الفانيليا، وذلك حسب الرغبة حيث يمكن تقديم الكيك بالنكهات المختلفة.

طريقة عمل الكيك الاقتصادي، فيتو

ولعمل الكب كيك

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مكونات عمل الكب كيك:-

كوب ونصف دقيق

3 بيضات

كيس فانيليا

ملعقة وربع بيكينج بودر

كوب نصف سكر

نصف كوب زيت

نصف كوب لبن حليب

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام

طريقة عمل الكب كيك: -

نحضر جميع المكونات بالمقادير المطلوبة وتكون بدرجة حرارة الغرفة، مع مراعاة استخدام كوب واحد لمعيار المقادير، حتى تكون مضبوطة.

ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نحضر قالب الكب كيك ونضع به ورق الكب كيك ونتركه جانبا.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام لونه فاتح.

ثم نضيف الزيت أو الزبد واللبن ونضرب جيدا.

ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى نحصل على قوام متجانس ولا يوجد به اى أثر للسكر.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول، ونضيف له البيكينج بودر.

ثم نضيف لهم خليط البيض تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على عجين كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات من الدقيق.

ثم نصب الخليط فى قالب الكب كيك مع مراعاة أن تكون العجين تملأ ثلاث أرباع القوالب حتى تكون ذات شكل مميز عقب النضج.

ثم ندخل القالب الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة.

ثم نتركها فى الفرن لمدة من 15 حتى 20 دقيقة.

ثم نخرجها وندخل خلة بها لاختبار النضج.

اذا خرجت نظيفة فالكيك جاهز ولكن إذا خرجت ملطخة بالعجين فتحتاج القليل من الوقت داخل الفرن مرة أخرى.

وبعد تمام نضج الكيك نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماما.

ثم نزينها بالكريمه شانتيه وصلت الشيكولاتة المختلفة، بجانب وضع فورماسيلا أو شيكولاتة شيبس أو جوز الهند والمكسرات حسب الرغبة.