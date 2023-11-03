فعاليات قصور الثقافة الأسبوع المقبل، أنشطة عيد الطفولة وأسبوع ثقافي بحلايب وشلاتين

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأسبوع المقبل مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 9 نوڤمبر الجاري، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

فعاليات قصور الثقافة

ومن أبرز تلك الفعاليات إقامة فعاليات متنوعة للأطفال بمناسبة عيد الطفولة تتنوع ما بين الورش الفنية، المحاضرات واللقاءات التوعوية، والعروض الغنائية والاستعراضية، وذلك بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة بمختلف المحافظات.

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وتطلق قصور الثقافة أسبوعا ثقافيا لشباب شلاتين وحلايب وأبو رماد، يشهده قصر ثقافة الشلاتين يوم 8 نوفمبر الحالي، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة والوصول بخدماتها للمحافظات الحدودية والنائية دعما لأبنائها.

ووفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، تواصل هيئة قصور الثقافة فعاليات القوافل الثقافية للقرى الأكثر احتياجا بعدد من المدارس بمحافظة البحيرة.

مبادرة أنت الحياة ومعرض جامعة الأزهر

وتشهد محافظة الغربية وتحديدا مركز المحلة الكبرى، فعاليات متنوعة ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" من أبرزها معرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور، هذا إلى جانب استمرار مشاركة هيئة قصور الثقافة بمعرض جامعة الأزهر بالقاهرة حتى 5 نوفمبر.

قصور الثقافة

ويحفل هذا الأسبوع بمجموعة من الفعاليات الأدبية، والأمسيات الشعرية، والورش الفنية بقصور الثقافة بالمحافظات منها تعليم التظليل، رسم الطبيعة الصامتة، أساسيات البورتريه، إلى جانب ورش تعليم كتابة القصة، الموسيقى والغناء، وعمل تصميمات إعلانية.

كما تضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها مكافحة الإرهاب، التوعية بالاستحقاقات الانتخابية، التغيرات المناخية، تأثير العنف على المرأة، تطوير الذات، الصحة النفسية للمراهقين، وخطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال، وغيرها.