نصائح مهمة قبل ما تشتري شقة في العاصمة الإدارية

تشهد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة إقبالا ملحوظا على الشراء وخاصة بعد الانتقال الفعلي للحكومة ومقاراتها الجديدة بالحي الحكومي، وبدء تشغيل عدد من المدارس والجامعات بالعاصمة، ونستعرض عددا من النصائح قبل الشراء بمشروعات العاصمة:



١- الاطلاع على خطاب تخصيص قطعة أرض المشروع الصادر عن شركة العاصمة الإدارية لمطور المشروع.

٢- عقد بيع الأرض بين شركة العاصمة والمطور والجاري تشييد المشروع عليها.

٣- القرار الوزاري الصادر للمطور من وزارة الإسكان لتنفيذ المشروع.

٤- تراخيص البناء اللازمة لتشييد العقار.

5- الرجوع لشركة العاصمة الإدارية للاستفسار عن الشركة المسئولة عن المشروع.

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لتسليم دفعة جديدة من شقق جنة مصر للمواطنين الحاجزين بالمدن الجديدة.

ونستعرض خطوات الاستلام كالتالي:

أولا: التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات التعاقد قبل اليوم المحدد لاستلام الوحدة.

1. سداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة (بعد سداد المقدم واستكمال سداد 30%).

2. التوقيع على العقد.

4. سداد وديعة الصيانة (5 % من قيمة الوحدة).

5. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

6. استلام خطاب من البنك للجهاز لتسليم الوحدة.



ثانيا: التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز في اليوم المحدد لاستلام الوحدة

1. تسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة.

2. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

3. صورة ايصال سداد وديعة الصيانة.

4. مع قيام المواطن بسداد:

• سداد رسوم عداد المياه كارت ٣٤٨٨ جنيها.

• سداد رسوم العقد ٢٠٠٠ جنيه (1% من قيمة الشقة بما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه).

• سداد رسوم الغاز ٢٠٠٠ جنيه (للخطوط الرئيسية أمام العمارات وحتى الوحدة).

• سداد رسوم صيانة للعام الأول 1% من القيمة الإجمالية للوحدة.



5. استلام خطاب موجهة لرئيس لجنة الاستلام بالموقع.



ثالثا: التوجة للموقع

لمعاينة الوحدة والاستلام والتوقيع على محضر الاستلام.

رابعا: التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز.

لاستلام محضر الاستلام المعتمد+ خطاب موجه (لإدارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء).



فى حال التسليم بتوكيل: يكون توكيل إدارة للاستلام وتوصيل المرافق متضمن رقم العمارة ورقم الوحدة (وغير متضمن البيع او الشراء او التنازل) ويتم تسليم أصل التوكيل وشهادة سريان حديثة مع الطلب بالمركز التكنولوجى.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن خريطة بأماكن شقق الطرح التكميلي لشقق سكن كل المصريين 3، وذلك للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

وخريطة الشقق المطروحة كالتالي:

الوحدات الجاهزة للتسليم، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين)، وفي(الفيوم - طامية) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (البحيرة - وادي النطرون)، وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق)، وفي (قنا - أبو تشت "القارة") التحويل إلى (قنا "قوص- الوقف").

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والوحدات تسليم خلال 36 شهرًا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية - برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة)، وفي (الجيزة - أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة - أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - الفيوم الجديدة)

وفى (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - المنيا الجديدة)، وفي (بني سويف - "بني سويف أمام الشنوة - قرية سدس") التحويل إلى (بني سويف - بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية - الخانكة) التحويل إلى (القليوبية - العبور الجديدة)

وفي (سوهاج - "الكوثر -جهينة - ساقتلة") التحويل إلى (سوهاج - سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط - "مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط - أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية - صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية - العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).

في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي

ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي، مع سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان وملحق كراسة الشروط، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.