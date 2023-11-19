كاف يخطر الزمالك بموافقته على خوض مواجهتي سوار الغيني بالقاهرة

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطر مسئولي القلعة البيضاء بموافقته على خوض مواجهتي سوار الغيني بمجموعات الكونفدرالية بالقاهرة.

ويواجه الزمالك نظيره سوار الغيني في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المصدر إنه تقرر إقامة مباراة الزمالك أمام سوار الغيني يوم 3 ديسمبر الجاري، باستاد السلام في القاهرة في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكان مسئولو سوار الغيني، وافقوا على خوض مباراتي مجموعات الكونفدرالية أمام الزمالك بالقاهرة.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

الزمالك وسوار الغيني

وكان نادي الزمالك قد عرض على سوار الغيني خوض مباراتي مجموعات الكونفدرالية بالقاهرة بدلا من السفر خلال وقت قصير أكثر من مرة خاصة أن الفريق الغيني كان سيخوض مبارياته بكوت ديفوار.

ووافق نادي سوار الغيني على خوض مباراتي الزمالك في القاهرة مع تحمل الأبيض تكاليف الإقامة وسفر الفريق الغيني ذهابا وإيابا وأرسل خطابا رسميا بالموافقة.

كما عرضت إدارة الزمالك على مسئولي سوار الغيني تخصيص جزء لهم من أرباح تذاكر المباراة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز فريق الزمالك على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

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وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

تشكيل الزمالك أمام الهلال الليبي

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف " روقا" ونبيل دونجا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وناصر منسي وإبراهيما نداي.