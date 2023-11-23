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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 262 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق،فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 262، الصادر في 23 نوفمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ومحافظة كفر الشيخ، والهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وجاءت القرارات كالتالي: 
-قرار وزارة الداخلية رقم ٢٢٣١ لسنة ٢٠٢٣، بالأذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم إسـلام محمـد عبد اللطيف المهدى، وآخرهم محمود محمد السعيد شحاتة) المدرجة أسـماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.


-قرار وزارة الداخلية رقم ٢٢٣٢ لسنة ٢٠٢٣، بالأذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم محمـد حـازم محمد حنفى، وآخرهم حسن محمد عبد االله محمد عبد الله) المدرجة أسـماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ مـنهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.


-قرار وزارة الداخلية رقم ٢٢٣٣ لسنة ٢٠٢3، بالأذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًـ ا (أولهـم محمـد نبيـل على عبد الحميد، وآخرهم أحمد سامى محمد محمود) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفـاظهم بالجنسية المصرية.


-قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٣، بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانويـة التجاريـة للبنين الكـائن فـي ١٧ شـارع ابـن الرشـيد حي روض الفرج بمحافظة القاهرة.


-قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 223 لسنة ٢٠٢٣، بنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسـة بنـي بخيـت الابتدائيـة الكائن بحوض داير الناحية نمـرة (٤) قرية بني بخيت، مركز بني سـويف بمحافظـة بني سـويف.


-قرار محافظة كفر الشيخ رقم ٢٠٠٥ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل المخطط التفصيلي المعتمد لقرية كفـر المرازقة التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر المرازقة، مركز قلين.

 

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-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٣٨٩ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

 

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