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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 263 بجريدة الوقائع المصرية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 263، الصادر في 25 نوفمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وجاءت القرارات كالتالي: 
-قرار وزارة الداخلية رقم 2295 لسنة 2023، بالأذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم هـشام إبـراهيم رسلان على، وآخرهم محمد أحمد محمد زهران) المدرجة أسـماؤهم بالبيـان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم، مـع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-قرار وزارة الداخلية رقم ٢٣٠٢ لسنة ٢٠٢٣، بشأن حرمان آمنة عمر بلخير شريقى، جزائرية الجنسية، مواليد الجزائر فى ١٢/١٠/١٩٨٥ من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وذلك لدواعٍ أمنية.
-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 95.63 فدان،  ضمن مراحل تنمية قطعة الأرض بمساحة 191.26 فدان الكائنة غرب طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوى، الكيلو ٤٤ بتوسعات مدينة الشيخ زايد المضافة بالقرار الجمهورى رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧، والمخصصة لشركة مكة لاستصلاح الاراضى والتنمية الزراعية لإقامة مشروع (سكنی عمراني).
-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٤٤٢ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 186.8 فدان، الكائنة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى بين علامتى الكيلو 74.454 والكيلو 75.204 برى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى، المخصصة للجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء نقابات المهن الطبية، لإقامة مشروع منشآت عقارية ٥٠% + منشآت سياحية ٥٠٪ والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٥، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الخاصة بالجمعية والمعدل بالقرار الوزارى رقم ١٦ لسنة ٢٠٠١.

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-قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم ١٧٠٣ لسنة ٢٠٢٣، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية  المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

 

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