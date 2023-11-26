الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل مقتل تاجر سيارات على يد جاره في البساتين

تحقيقات النيابة تكشف
تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل مقتل تاجر سيارات، فيتو

تواصل نيابة البساتين الجزئية، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة رجل مصاب بعدة طعنات بمنطقة البساتين.

كشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه يعمل تاجر سيارات ويبلغ من العمر 57 سنة، ويقيم بمفرده، وكان المتهم وهو جاره بذات العقار على دراية بأن المجنى عليه لديه أموال كثيرة، كونه مالك لعدد من سيارات الأجرة، فعقد العزم علي سرقته والتخلص منه.

وأفادت التحقيقات أن يوم الواقعة ذهب المتهم للمجني عليه وطرق عليه الباب،وعندما دخل قام بضربه لشل حركته وطعنه بطعنة نافذة بالرقبة وطعنتين بالصدر أدت إلى وفاته فى الحال.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور علي جثة شخص مذبوح داخل شقته  دائرة قسم البساتين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وأجرت المعاينة الأولية للحادث، والتي كشفت العثور علي جثة شخص مذبوح ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

وباعداد الاكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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نيابة البساتين نيابة البساتين الجزئية مديرية أمن القاهرة

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