حصاد 4 سنوات على انطلاق التأمين الصحي الشامل.. تقديم 32 مليون خدمة طبية.. الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية.. وتعميمه بكافة المحافظات 2030

بالتزامن مع مرور 4 سنوات على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتى تطبق على عدة مراحل في المحافظات، كشفت هيئة الرعاية الصحية عن حصاد المنظومة خلال 4 سنوات، والخدمات التى قدمتها للخاضعين للتأمين الصحي.

تقديم 32 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل

وفي رصد لأهم ما قدمته هيئة الرعاية الصحية في المحافظات التى شهدت تطبيق المنظومة وعددهم 6 محافظات، تم تقديم 32 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"

Advertisements

أوضحت هيئة الرعاية الصحية أنه تم تقديم 14,5 مليون خدمة طب أسرة، و500 ألف عمليات وجراحات منها 105 ألف عمليات وجراحات متقدمة وذات مهارة أو طابع خاص باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

إقرأ أيضا

وكشف الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه على مدار 4 سنوات تم إجراء 13,5 مليون فحص طبي ومعملي، وكذلك خدمات العيادات الخارحية والرعايات المركزة والحضانات والغسيل الكُلوي وغيرها من الخدمات العلاجية بالمستشفيات.

نجاح تسجيل واعتماد 157 منشآة صحية وفقًا لمعايير GAHAR المعترف بها دوليًا

وأضاف السبكي، أنه شملت الخدمات نجاح تسجيل واعتماد 157 منشآة صحية وفقًا لمعايير GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية وذلك من أصل 321 منشآة تمتلكها الهيئة حتى الآن بمحافظات تطبيق المنظومة

وتابع حديثه بأنه تم الانتهاء بنسبة 100% من التحول الرقمي للخدمات بمراكز ووحدات طب الأسرة، وبنسبة 80% بالمستشفيات، شملت الانتهاء من 4,8 مليون ملف طبي إلكتروني موحد للمنتفعين، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات بـ 208 مركز ووحدة طب أسرة، و20 عيادة خارجية، و15 قسم داخلي، ولأول مرة ميكنة 17 قسمًا للطوارئ بالمستشفيات، إلى جانب تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة بـ 198 معمل، وتطبيق منظومة الأرشفة الإلكترونية الأشعة بـ 55 وحدة وقسم.

استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية

وكشف السبكي عن استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية، ومنها لأول مرة داخل نطاق المحافظات، وعلى سبيل المثال لا الحصر عمليات زراعة الكُلى، زراعة القرنية، زراعة القوقعة، بالإضافة إلى عمليات القساطر القلبية العلاجية دون جراحة بتقنيات الشنيور الطبي والتافي والـ CTO والـ IVUS، وكذلك تقنياتCERAB, EVAR لعلاج أمراض الأوعية الدموية، والقسطرة المخية، وجراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، والمناظير، والطب النووي والعلاج الإشعاعي، والمسح الذري، والغسيل الكُلوي للأطفال، وغيرهم الكثير من الخدمات وفقًا لاحتياجات المرضى.

إقرأ أيضا

وأضاف، أنه تم تنفيذ أكثر من 21 ألف برنامج تدريبي لرفع وتنمية قدرات القوى البشرية من الكوادر الصحية والإدارية والفنية وغيرها كأثمن مورد لدى الهيئة، وإطلاق العديد من المنظومات الإلكترونية وربطها ببعضها البعض للعمل بشكل تكاملي ودعم اتخاذ القرار على المستوى الاستراتيجي برئاسة الهيئة، والمستوى التكتيكي بالأفرع، والمستوى التعبوي بالمنشآت الصحية، ومنها المنظومة الإلكترونية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية، والمنظومة الإلكترونية الموحدة لإدارة الموارد البشرية.

وكشف عن تدشين العديد من غرف إدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لضمان التعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة بمعايير عالمية.

تفعيل خدمات التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد

واشار الى تفعيل خدمات التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد، وتعزيز التحول الأخضر في الرعاية الصحية من خلال تقديم مستشفى شرم الشيخ الدولي كنموذج لأول مستشفى خضراء في مصر، ونجاحها في الحصول على الإعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء وتسجيل الهيئة كأول عضو مصري بالشبكة GGHH، وكذلك الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية JCI

واوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تطبيق مفاهيم الحوكمة والصيدلة الإكلينيكية لتعزيز سلامة وأمان صحة المرضى، إضافة إلى الحصول على العديد من الجوائز والاعتمادات والتكريمات العربية والدولية، وأهمها الجائزة الماسية لمستشفى شرم الشيخ الدولي مناصفة مع كليفلاند كلينيك أبو ظبي فئة المستشفيات الخضراء، والجائزة الذهبية لهيئة الرعاية الصحية مناصفة مع دائرة صحة أبو ظبي في قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربي، والجائزة البلاتينية لهيئة الرعاية الصحية في قيادة الصحة الرقمية على مستوى الوطن العربي.

زيادة إجمالي إيرادات النشاط الطبي للهيئة بنسبة تجاوزت 48%

وأضاف، أنها شملت زيادة إجمالي إيرادات النشاط الطبي للهيئة بنسبة تجاوزت 48% مقارنةً بالعام الماضي، وزيادة معدل نمو فائض التشغيل بنسبة 9% مقارنةً بالعام الماضي، وتنمية السياحة العلاجية وارتفاع العوائد الدولارية منها في مستشفيات الهيئة بنسبة تجاوزت 700%، كما أشار إلى الخطط المستقبلية لهيئة الرعاية الصحية لاستكمال سجل نجاحاتها الحافل بالإنجازات وهي استكمال التميز التشغيلي الإكلينيكي والتكنولوجي والخدمي باحترافية، الرعاية المتمركزة حول المريض، الرعاية الصحية المبنية على القيمة، تعزيز الصحة الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، إدارة دورة الإيرادات، المستشفيات الافتراضية، استكمال التحول الأخضر في الرعاية الصحية، وتنمية السياحة العلاجية، ومبادرات دولية لزيادة جودة الرعاية الصحية.

الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

وكشف الدكتور أحمد السبكي، عن الإستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل لاستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وتحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، وتنفيذ توجيهاته بتسريع وتيرة تطبيق المنظومة وامتدادها إلى كافة المحافظات بحلول عام 2030.

وأكد أن الرئيس السيسي وراء أي إنجاز يحدث على أرض مصر، وأنه لولا الإرادة السياسية وتبني الرئيس السيسي أكبر برنامج للإصلاح الصحي في مصر، بداية من إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة، وتضافر جهود الدولة في تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة للمصريين، ما كانت مصر وصلت لما وصلت إليه الآن في النهوض بالرعاية الصحية، وإحداث نقلة نوعية بها بتحدي وإصرار ومهارة عالمية.

وكشف رئيس هيئة الرعاية الصحية انه بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات العشر التابعة للهيئة بـ "إقليم جنوب الصعيد" أكثر من 8 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 6 مستشفيات تابعة للهيئة بمحافظةالأقصر، وهم مستشفيات «حورس التخصصي، طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي، مجمع الأقصر الطبي الدولي »، فضلًا عن 4 مستشفيات تابعين للهيئة بمحافظة أسوان وهم مستشفيات «أسوان التخصصي، المسلة، الرمد، حورس العام »، فيما تم إجراء أكثر من 250 ألف عملية وجراحة متنوعة، بنسب نجاح عالمية، لأهالي إقليم جنوب الصعيد.