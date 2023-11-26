معتز الشناوي: فوز فريد زهران بالرئاسة يعني زيادة الإنفاق الحكومي في الصحة والتعليم

قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن فوز مرشحهم بالانتخابات يعني زيادة الإنفاق الحكومي فى الصحة والتعليم، وتحقيق ما نص عليه الدستور الذى استفتى عليه الشعب، على حد قوله.

الإنفاق على الصحة والتعليم ضرورة

وأكد الشناوي الإنفاق الحكومى فى الصحة لا يتجاوز 1.4 % من الناتج المحلى الإجمالي، رغم أن الدستور ينص على ألا يقل عن 3% ويزيد تدريجيا حتى يصل إلى النسبة العالمية (6%).

وأضاف: عدم الالتزام بالنسب الدستورية، وراء النقص الفادح فى الأطباء والتمريض الذين يهاجرون للخارج بسبب ضعف المرتبات، كما ينعكس على نقص عدد اسرة المستشفيات والمستلزمات الطبية، وحالة المستشفيات التى نعلمها جميعا ونعاني منها فى كافة الأنحاء.

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وأضاف الدكتور معتز الشناوي: لابد من زيادة الإنفاق فى الصحة والتعليم بصورة فورية، وتعميم نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، لاسيما أن نظام التأمين الصحى الجديد لا يتجاوز 5% من المصريين، فى حين أن النظام القديم الذى يفتقد التمويل الضروري مستمر مع 56%.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وتابع: يجب توحيد النظامين وشمول تطبيقه خلال مدة زمنية مناسبة، مردفا: فلا يعقل أن بعد السنوات السابقة من بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في ٣ محافظات، وجميع من استفاد منه عددهم لا يتخطى عدد سكان حي شبرا في القاهرة.

وأوضح الشناوى أن نقص الإنفاق على التعليم على نقص عدد المدارس والمدرسين وضعف رواتبهم، وازدحام الفصول، وينطبق ذلك على التعليم العام الذي يتلقاه 89% من الطلاب، مما يخل بالمساواة الدستورية بين الطلاب فى الحق فى تلقى تعليم لائق.

وانعقدت أمس فعاليات المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران بالبدرشين استكمالًا للعديد من المؤتمرات الانتخابية التي عقدت في عدد من قرى ومدن المنوفية، الاسكندرية، الفيوم، أسيوط، والجيزة.

وتستكمل الحملة جولتها بالعديد من المحافظات الأخرى في الأيام القادمة، حيث لاقت جولات المرشح الانتخابي تفاعلًا من المواطنين وتلقت العديد من الأسئلة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

من هو فريد زهران؟

يذكر أن فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف الناخبين.