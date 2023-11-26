الأحد 26 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

الصحة العالمية: سيدة من كل 5 لاجئات تتعرض للعنف الجنسي

اليوم العالمي للعنف
اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، فيتو

 كشفت منظمة الصحة العالمية عن تعرض 1 من كل 5 لاجئات أو نازحات في أوضاع إنسانية معقدة للعنف الجنسي، وذلك مع انطلاق مدة الــ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

النساء والفتيات في خطر أكبر للتعرض للعنف الجنسي

 وقالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الطوارئ الإنسانية والحروب والنزاعات تعطل خدمات الصحة والخدمات الاجتماعية والحماية مما يضع النساء والفتيات في خطر أكبر للتعرض للعنف القائم على نوع الجنس.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المراهقين والشابات في السياقات الإنسانية هم من بين الأكثر تعرضا لمخاطر الحماية مثل زواج الأطفال والاستغلال الجنسي، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

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 جدير بالذكر أنه تحيي دول العالم في ٢٥ نوفمبر سنويا اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة من أجل تجنب العنف ضد المرأة ونبذ الممارسات العنيفة ضد السيدات.


وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك  امرأة واحدة من كل 3 نساء تتعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي مرة واحدة على الأقل في حياتها، وقد يؤثر العنف في النساء والفتيات بغضِّ النظر عن أعمارهن، أو خلفياتهن، أو مواقعهن.
 

تستحق كل النساء أن يعشن حياة متحررة من العنف

 وأكدت أن ما يقرب من 1 من كل 4 (24٪) مراهقات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما ممن سبقت لهن إقامة علاقة حميمة يتعرضن للعنف البدني أو الجنسي على أيدي أزواجهن.

 

العنف يؤثر على صحة المرأة البدنية والنفسية والجنسية والإنجابية

 وأوضحت أنه يمكن أن تستمر الآثار الصحية المترتبة على ذلك مدى الحياة فالعنف يؤثر على صحة المرأة البدنية والنفسية والجنسية والإنجابية.

وتوجد برامج واعدة لمنع العنف ضد النساء والفتيات ويجب  أن يكون الدعم متاحا للنساء والفتيات المتضررات من العنف، بوسائل منها الإتاحة المأمونة للرعاية والخدمات. 

حذرت وزارة الصحة من وجود عدد من الأمراض تصيب السيدات بسبب ممارسات العنف ضد المرأة.

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الأمراض منها الاكتئاب وصعوبة النوم والصداع والبطن وآلام الظهر وآلام الحوض المزمنة.

وتضمنت الأمراض أيضا اضطرابات المعدة والأمعاء واضطرابات في تناول الطعام.

 

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