وسط حالة ترقب وحذر، بورصة وول ستريت الأمريكية ترتفع خلال حركة التعاملات

بورصة وول ستريت الأمريكية، تسجل بورصة وول ستريت الأمريكية مكاسب أسبوعية ، حيث تباينت مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية جلسة التعاملات، وسط أحجام تداول منخفضة وحالة من الترقب الحذر، إذ يتابع المستثمرون بداية موسم التسوق بحثا عن مؤشرات ايجابية لدى المستهلكين.

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المؤشر ستاندرد آند بورز 500، فيتو

المؤشر ستاندرد آند بورز 500

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغير يذكر، في حين اقتنص المؤشر داو جونز مكاسب طفيفة، وانخفض المؤشر ناسداك قليلا بسبب ضعف أداء أسهم الشركات الكبرى.

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 117.58 نقطة بما يعادل 0.33% إلى 35390.61 نقطة، فيما زاد بنسبة 1.2% خلال الأسبوع ، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بـ 2.72 نقطة أو 0.06 % إلى 4559.34 نقطة، في حين بلغت المكاسب الأسبوعية 1%.

وول ستريت، فيتو

الم ؤشر ناسداك الأمريكى

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 15 نقطة أو 0.11% إلى 14250.86 نقطة، فيما ارتفع 0.9% خلال الأسبوع، فيما صعد مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيسي في تعاملات الجمعة الماضية ليغلق مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، في حين عكف المستثمرون على تقييم بيانات من ألمانيا لاستقاء مؤشرات حول آفاق اقتصاد البلاد .

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% لينهي الأسبوع بمكاسب 0.9% مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات واحتمال خفض أسعار الفائدة، وعلى أساس أسبوعي، تراجعت أسهم العقارات، بينما كانت أسهم شركات الإعلام والتجزئة هي الأفضل أداء.

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