الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

برشلونة يقترب من حسم صفقة جديدة لتعويض إصابة جافي

فيتور روكي، فيتو
فيتور روكي، فيتو

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق بعد إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة يضع اللمسات الأخيرة لإنهاء إجراءات ضم المهاجم البرازيلي ولاعب فريق أتلتيكو باراناينسي فيتور روكي بفترة الانتقالات الشتوية، وأن إدارة النادي الكتالوني ستقوم بتسجيل اللاعب البرازيلي في قائمة النادي بعدما تعرض جافي للإصابة والتي على إثرها سيغيب حتى نهاية الموسم.

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وتعرض جافي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة منتخب بلده إسبانيا أمام جورجيا بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وبالاتفاق بين رابطة الليجا الإسبانية والمديرين التنفيذيين في برشلونة في الإجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي، تم التأكيد على أن البلوجرانا لديهم مساحة في فاتورة رواتبهم لإجراء تعزيز بالميركاتو الشتوي بمجرد أن يتمكنوا من استخدام 80٪ من راتب جافي بسبب إصابته طويلة الأمد.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 31 نقطة، بفارق الاهداف خلف صاحب المركز الثالث أتلتيكو مدريد.

وسقط برشلونة في فخ التعادل أمام فريق رايو فاليكانو بهدف لمثله في إطار مناقسات الدوري الإسباني. 

وتقدم فاليكانو أولا عن طريق اوناي لوبيز قبل أن يتعادل للبارسا المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبهذا التعادل يتواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 31 نقطة بينما رايو فايكانو في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام رايو فاليكانو 

وجاءت تشكيلة برشلونة كاملة، كالآتي:

إيناكي بينا - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو - أندرياس كريستينسن - أليكس بالدي - أوريول روميو - فرينكي دي يونج - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - لامين يامال.

 

تشكيل رايو فاليكانو ضد برشلونة 

وعلى الجانب الآخر، يمثل رايو فايكانو في المباراة، كل من:

ستول دمتريفسكي - فلوريان لوجون - إيفان باليو - ألفونسو إسبينو - عبد المؤمن - أوسكار تريخو - أوناي لوبيز - أوسكار فالنتين -   إسي بالازون - خورخي دي فروتوس - سيرجيو بيريز.

صحيفة إسبانية ترصد قرارات التحكيم الجدلية في مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو بالليجا

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