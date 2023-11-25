السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو بالليجا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

الدوري الإسباني، سقط برشلونة في فخ التعادل أمام فريق رايو فاليكانو بهدف لمثله في إطار مناقسات الدوري الإسباني. 

وتقدم فاليكانو أولا عن طريق اوناي لوبيز قبل أن يتعادل للبارسا المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبهذا التعادل يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 31 نقطة بينما رايو فايكانو في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام رايو فاليكانو 

وجاءت تشكيلة برشلونة كاملة، كالآتي:

إيناكي بينا - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو - أندرياس كريستينسن - أليكس بالدي - أوريول روميو - فرينكي دي يونج - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - لامين يامال.

Advertisements

تشكيل رايو فاليكانو ضد برشلونة 

وعلى الجانب الآخر، يمثل رايو فايكانو في المباراة، كل من:

ستول دمتريفسكي - فلوريان لوجون - إيفان باليو - ألفونسو إسبينو - عبد المؤمن - أوسكار تريخو - أوناي لوبيز - أوسكار فالنتين -   إسي بالازون - خورخي دي فروتوس - سيرجيو بيريز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإسباني الليجا الدوري الاسباني برشلونة فاليكانو برشلونة أمام رايو فاليكانو

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يجبر مانشستر سيتي على التعادل في قمة البريميرليج

هالاند يحقق رقما قياسيا جديدا بعد التسجيل في شباك ليفربول

أرنولد يسجل التعادل لليفربول في مانشستر سيتي بصناعة صلاح

مانشستر سيتي يواصل تقدمه على ليفربول بعد 60 دقيقة

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الأحد 26-11-2023 في مصر

كيف أنقذ الفن خالد الصاوي من الانحراف ؟ (فيديوجراف)

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف السفينة الإسرائيلية في المحيط الهندي

إسبانيا تستدعي سفيرة إسرائيل في مدريد

5 تسهيلات للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء

الفلسطيني أحمد براك لأول مرة على شاشة التليفزيون المصري

إغلاق ميناء نويبع بسبب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج

السيسي: ستظل وحدة المصريين واصطفافهم الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله

Advertisements

منوعات

المزيد

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

انطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسل الذنب لعرضه في رمضان 2024

اكتشاف أكبر جبل بحري، وحقول حرارية، وشعاب مرجانية في المياه الباردة

ضلوا الطريق في أمريكا بسبب خرائط جوجل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 25-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 25-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كيف أنقذ الفن خالد الصاوي من الانحراف ؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

الإفتاء: يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية