برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو بالليجا
الدوري الإسباني، سقط برشلونة في فخ التعادل أمام فريق رايو فاليكانو بهدف لمثله في إطار مناقسات الدوري الإسباني.
وتقدم فاليكانو أولا عن طريق اوناي لوبيز قبل أن يتعادل للبارسا المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وبهذا التعادل يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 31 نقطة بينما رايو فايكانو في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.
تشكيل برشلونة أمام رايو فاليكانو
وجاءت تشكيلة برشلونة كاملة، كالآتي:
إيناكي بينا - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو - أندرياس كريستينسن - أليكس بالدي - أوريول روميو - فرينكي دي يونج - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - لامين يامال.
تشكيل رايو فاليكانو ضد برشلونة
وعلى الجانب الآخر، يمثل رايو فايكانو في المباراة، كل من:
ستول دمتريفسكي - فلوريان لوجون - إيفان باليو - ألفونسو إسبينو - عبد المؤمن - أوسكار تريخو - أوناي لوبيز - أوسكار فالنتين - إسي بالازون - خورخي دي فروتوس - سيرجيو بيريز.
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