برشلونة يحصل على موافقة لتسجيل روكي في الشتاء

حصل برشلونة على موافقة من رابطة الأندية الإسبانية بتسجيل فيتور روكي لاعب فريق أتلتيكو بارانيانسي البرازيلي في شهر يناير المقبل.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي الكتالوني قد حصل على موافقة خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية لتسجيل اللاعب البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وادعت الصحيفة أن برشلونة كان سيحتاج إلى عمل رافعة اقتصادية أخرى لتسجيل روكي والصفقات الجديدة، لكن تمكن فعل ذلك دون الحاجة إلى رافعات اقتصادية أو بيع لاعبين.

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ويحتاج برشلونة إلى خدمات روكي مبكرا إذ كان من المفترض أن يبتدي عقده في الصيف المقبل حسبما كان الاتفاق مع بارانيينسي.

وشددت الصحيفة أن روكي سيقضي إجازة أعياد الميلاد في مدينة برشلونة.

وأضاف "قيمة الصفقة تقترب من 60 مليون يورو يدفعها نادي برشلونة إذا حقق اللاعب بعض الشروط معهم".

إصابة جافي بالرباط الصليبي

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، قال فيه: "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى"، لكن كشفت تقارير، أنه مصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" كانت أجواء غرفة الملابس عقب إصابة جافي أشبه بالجنازة، حيث تأثر نجوم إسبانيا بشكل قوي بما حدث لزميلهم.

وأشارت إلى أن جافي دخل في حالة من البكاء بعد أن وصل غرفة الملابس، وحرص الجميع على إظهار الدعم له وتحيته في هذه اللحظة الصعبة.

وأوضحت أن عقب إبلاغ جافي بنتيجة الفحوصات الأولى، ظهر نجم برشلونة وكأن العالم قد سقط عليه، ولم يكن قادرا على إخفاء حزنه.

وواصلت الصحيفة: "الأجواء كانت درامية للغاية، وغادر جافي معتمدا على عكازين ركب بهما السيارة مع ألبرت لوك المدير الرياضي للاتحاد الإسباني".

وكان المنتخب الإسباني قد حسم عبوره لليورو قبل جولتين، ونجح في الاحتفاظ بصدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بينما جاءت جورجيا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط فقط.

مجموعة إسبانيا وجورجيا

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، فيما يأتي منتخب جورجيا فى المركز الرابع 8 نقاط.

وضمنت إسبانيا التأهل للبطولة الأوروبية المقبلة التي ستقام فى ألمانيا، قبل خوض مباراتها الأخيرة بالتصفيات أمام جورجيا اليوم.

المتأهلون إلى يورو 2024

تصفيات أمم أوروبا 2024، شهدت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024 قبل جولتها الأخيرة، تأهل 17 منتخبا إلى بطولة اليورو المقرر إقامتها في ألمانيا.

وتأهل حتى الآن، 16 منتخبا إلى النهائيات إلى جانب ألمانيا البلد المضيف ليصل عدد المتاهلين إلى 16 فريقا ويتبقى 8 مقاعد فقط يتم تحديد أصحابها خلال الجولة الأخيرة من التصفيات.

وتأهل إلى نهائيات اليورو بعد الجولة التاسعة كل من: (ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا - سويسرا- صربيا).

سيشارك 23 منتخبًا في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف، وسيتم تحديد المنتخبات المشاركة من خلال التصفيات.

ويشارك 53 منتخبًا أوروبيًا في التصفيات، بعد استبعاد ألمانيا كونها المستضيف، وروسيا بسبب إيقافها من المشاركات الدولية بعد حربها على أوكرانيا.

وتم تقسيم الـ 53 منتخبًا على عشر مجموعات، سبع مجموعات منها مكونة من خمسة منتخبات، وهناك ثلاث مجموعات تضم ستة منتخبات.

يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى يورو 2024 برفقة منتخب ألمانيا المضيف، ثم تكتمل العدة بتأهل 3 منتخبات عبر ملحق تصفيات أمم أوروبا.