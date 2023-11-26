الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

صحيفة إسبانية ترصد قرارات التحكيم الجدلية في مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

مباراة برشلونة ورايو
مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، فيتو

برشلونة، سلطت تقارير صحفية الضوء علي القرارات التحكيمية خلال مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، أمس السبت في الجولة ال14 من الدوري الإسباني "الليجا". 

وطالب برشلونة بالحصول على ركلتي جزاء، بالإضافة إلى إلغاء هدف رايو فاليكانو، بداعي التسلل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن القرار الجدلي الأول في المباراة يتعلق بهدف أوناي لوبيز في شباك برشلونة بالدقيقة 38 من الشوط الأول، وجاء الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن ظهر اللاعب أوسكار فالنتين في مسار الكرة، ما قد يحجب رؤية حارس برشلونة إيناكي بينيا.

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وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن قرار الحكم في هذه اللعبة صحيح، وإذا كان هناك تداخل من فالنتين كان يجب أن يحصل على تنبيه من تقنية الفيديو.

وحدثت الواقعة الثانية في الشوط الثاني من المباراة، عندما سحب ليجوين، لاعب رايو فاليكانو، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء.

وأوضحت الصحيفة أن تقنية الفيديو راجعت اللقطة، وتبينت أن الخطأ حدث بعد تداخل وتصادم طويل بين اللاعبين، وأن الحكم إذا أطلق الصافرة ستكون باحتساب خطأ ضد المهاجم البولندي.

وجاءت اللقطة الأكثر جدلا في الوقت المحتسب بدل الضائع بين ألفونسو إسبينو ورافينيا، والتي طالب خلالها برشلونة باحتساب ركلة جزاء.

وذكرت الصحيفة أن الحكم لم يصفر ركلة جزاء ولم يحصل على تنبيه من تقنية الفيديو، لأن هذه اللعبة توصف وفقا لتوجيهات الفار بأنها غير واضحة.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن تقنية الفيديو لا تتدخل في حالات الشك لتنبيه حكم الساحة عن اللعبة، حيث يظهر دورها في الأخطاء الواضحة والصريحة فقط، لذا لا يوجد خطأ في هذه اللعبة.

 

وسقط برشلونة في فخ التعادل أمام فريق رايو فاليكانو بهدف لمثله في إطار مناقسات الدوري الإسباني. 

 

وتقدم فاليكانو أولا عن طريق اوناي لوبيز قبل أن يتعادل للبارسا المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبهذا التعادل يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 31 نقطة بينما رايو فايكانو في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام رايو فاليكانو 


وجاءت تشكيلة برشلونة كاملة، كالآتي:

إيناكي بينا - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو - أندرياس كريستينسن - أليكس بالدي - أوريول روميو - فرينكي دي يونج - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - لامين يامال.

 

تشكيل رايو فاليكانو ضد برشلونة 


وعلى الجانب الآخر، يمثل رايو فايكانو في المباراة، كل من:

ستول دمتريفسكي - فلوريان لوجون - إيفان باليو - ألفونسو إسبينو - عبد المؤمن - أوسكار تريخو - أوناي لوبيز - أوسكار فالنتين -   إسي بالازون - خورخي دي فروتوس - سيرجيو بيريز.

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو بالليجا

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

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