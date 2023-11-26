أمطار غير مسبوقة، بيان تحذيري عاجل من الأرصاد السعودية للمواطنين
حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد، من استمرار فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة غير مسبوقة.
رياح نشطة مثيرة للأتربة
وتهطل الأمطار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.
حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب.
مضبق باب المندب
ولفت إلى ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين بأتجاه مضبق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
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