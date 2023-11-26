مسؤول عسكري أمريكي: 90% من قنابل إسرائيل على غزة موجهة بالأقمار الصناعية
أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي قال:" 90% من قنابل إسرائيل على غزة موجهة بالأقمار الصناعية وبعضها يزن 2000 رطل".
مجازر ضخمة
وخلف الاحتلال الصهيوني مجازر ضخمة في أنحاء غزة وخلف دمارا واسع أكبر من أن يوصف والغرض وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية، تهجير الفلسطينيين مع إبادتهم كذلك.
قال مسئولون في غزة إن قوات الاحتلال ألقت 40 ألف طن من المتفجرات على القطاع.
قوات الاحتلال
في وقت لم يحصل فيه ثلث سكان غزة على المستلزمات الأساسية للحياة حيث إن كل المؤسسات الدولية غائبة عن القطاع.
مستشفى ميداني
وأكد المسئولون في غزة إلى أن هناك حاجة إلى إنشاء مستشفى ميداني كبير وسط معلومة تقول ان القنابل التي استخدمها الاحتلال مؤخرا لم تستخدم من قبل، كما أن مئات من الشهداء دفنوا في أماكن استشهادهم.
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