وكيل تعليم البحيرة يبحث استعدادات امتحانات نصف العام (صور)

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن مصر تشهد فترة من أزهي فتراتها من العمل والبناء والتقدم، بالإضافة الأمن والأمان, والحقوق الوطنية والدستورية التي كفلها الدستور للمشاركة الإيجابية في كافة الاستحقاقات لمستقبل أفضل لمصرنا الغالية، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن نزول جميع المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب لهو واجب وطني أصيل.

اجتماع وكيل التعليم بمحافظة البحيرة، فيتو

اجتماع وكيل التعليم بمحافظة البحيرة، فيتو





وأكد وكيل الوزارة أن تعليم البحيرة طالما كان دومآ على قدر المسئولية، بكل العاملين به الذين لم يتركوا أى إستحقاق دستوري إلا وكان تعليم البحيرة دائما في الطليعة، مؤكدا الحفاظ على حقه وحق أبنائه في أن تحيا مصر بشعبها وجيشها أبية قوية وعلى طريق التقدم ماضية.

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جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الذي عقد بقاعة مركز إعداد القادة بدمنهور مع مجلس أمناء المحافظة برئاسة عبد الرحمن صالح ومديري المدارس العامة والثانوية بالمحافظة بحضور مديري عموم التعليم العام والشئون التنفيذية والتعليم الفنى بالمديرية المركزية ومدير عام ادارة بندر دمنهور التعليمية.



تم خلال الاجتماع الاستماع إلي والاشادة بالطالبة روان محمد الحلوانى بالصف السادس الابتدائي بمدرسة بني الجيشي الرسميةلغات والتي قامت بدور فعال بنشر الوعي والمواطنة والانتماء والتعريف بأهمية المشاركة في الإستحقاق الدستوري نحت شعار ( انزل شارك– صوتك أمانة )





اجتماع وكيل التعليم بمحافظة البحيرة، فيتو

اجتماع وكيل التعليم بمحافظة البحيرة، فيتو

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع علي رفع درجة الاستعداد لامتحانات نصف العام المقررة خلال الفترة القادمة كما تم خلال الاجتماع التشديد على تشغيل كافة المعدات والاجهزة الموجودة بالمدارس الفنية والابلاغ عن اي أعطال وتصليحها لتحقيق أقصي إستفادة منها والعمل على تدريب الطلاب عليها ومتابعة تفعيل مجموعات الدعم بمختلف المدارس والمراحل الدراسية وأختيار أكفاء العناصر بها، وايضا النهوض بمشروع رأس المال وخاصة بالمدارس الصناعية, وكذا توفير كافة خامات التعليم الفني اللازمة.





كما أكد وكيل تعليم البحيرة على الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الأمناء والآباء والمعلمين والعمل جنبا الى جنب مع منظومة التعليم لتطوير المخرج التعليمى بالكامل، بالإضافة إلى زيادة التوعية والتعريف بأهمية المشاركة فى الإيجابية والوطنية في العرس الديمقراطي والاستحقاق الدستوري بالانتخابات الرئاسية