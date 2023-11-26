وزيرة التعاون الدولي القطرية تزور قطاع غزة (فيديو)

أخبار غزة، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الأحد، بأن وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة الخاطر تقوم بزيارة للجانب الفلسطيني من معبر رفح بتنسيق مصري.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال

وتوقعت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الإفراج عن محتجزين أمريكيين لدى حماس ضمن الدفعة الثالثة المقررة الإفراج عنهم اليوم الأحد.

وصول وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي سعادة لولوة الخاطر إلى قطاع غزة للوقوف على الاحتياجات الأساسية للقطاع.



الله يحفظها ويجزاها ويجزى حكومتنا كل الخير 🇵🇸🇶🇦

pic.twitter.com/f2me9lqQ5E — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 26, 2023

وأكدت الصحيفة العبرية أن قائمة الدفعة الثالثة التي قدمتها حماس تضم 13 اسما.

وعلى جانب آخر أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تسلم قائمة بأسماء المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الثالثة.

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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمله في إطلاق سراح مزيد من المحتجزين قريبا ضمن صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس.

وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت أمس عن 39 معتقلا، بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في مدينة القدس، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين بين حماس وإسرائيل بموجب اتفاق الهدنة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، إن حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، نقلت عددا من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن عوفر العسكري إلى بلدية البيرة، في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 5 وطفل، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في ساحة بلدية البيرة، مرددين الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن كافة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، بحسب وفا.

الهدنة الإنسانية في غزة

ومنذ ساعات المساء الأولى، توافد مئات المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين تباعا أمام مدخل سجن "عوفر" العسكري، وساحة بلدية البيرة حيث تم استقبال بناتهم وأبنائهم المنوي الإفراج عنهم.

وفي القدس، منعت قوات الاحتلال أهالي المعتقلات من الاحتفال، أو استقبال المهنئين في المنزل، وعرقلة وصول المعتقلة المفرج عنها إسراء الجعابيص لعدة ساعات.

ويأتي إطلاق سراح المعتقلين ضمن "الهدنة الإنسانية"، التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي على قطاع غزة تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من السجون الإسرائيلية، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

وقالت وفا إن عدد الأسرى في سجون إسرائيل بلغ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال، فيما أنه اعتقل أكثر من 3 آلاف فلسطيني بعد 7 أكتوبر الماضي.