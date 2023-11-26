الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

لحظة لقاء إسراء جعابيص بأهلها بعد الإفراج عنها في القدس (فيديو)

إسراء جعابيص، فيتو
إسراء جعابيص، فيتو

صفقة تبادل الأسرى، اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين منزل الأسيرة المحررة إسراء جعابيص في القدس.. ووصلت إسراء إلى منزلها بعد فشل القوات الإسرائيلية في إخلاء المنزل.

وأظهرت لقطات فيديو، الجنود الإسرائيليين وهم يخلون المنزل من أقارب إسراء ومن الصحفيين بالقوة.

وحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي منع تغطية لقاء الأسيرة المحررة إسراء مع عائلتها.

Advertisements

 

ونشر تلفزيون فلسطين لقطات لانتشار كبير للجيش الإسرائيلي داخل المنزل، ومقطع فيديو آخر لحظة لقاء إسراء جعابيص بذويها بعد الإفراج عنها.

إطلاق سراح الأسرى

وأطلقت القوات الإسرائيلية، سراح عدد من الأسيرات من مدينة القدس في ظل تعتيم إعلامي مشدد على مظاهر عملية الإفراج عنهم، كما اقتحمت القوات الخاصة الإسرائيلية منزل الأسيرة إسراء الجعابيص قبل لحظات من خروجها المرتقب.


وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، قوله: بذلنا مجهودًا كبيرًا مع الأشقاء القطريين للحفاظ على الهدنة وتبادل المحتجزين.

تجاوز عقبات عملية تبادل المحتجزين
 

وأكد المصدر رفيع المستوى، تجاوز العقبات التي واجهت عملية تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة.

وأفادت "القاهرة الإخبارية" بأن مصر ستعمل على التأكد من عدم تجول الطائرات دون طيار في جنوب قطاع غزة.

 

وكانت صفقة الأسرى والهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس على شفا الانهيار، بسبب فشل إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق بسبب انتهاكات جيش الاحتلال، قبل أن تتدخل مصر وتضع نهاية للأزمة.

 

الفحوصات الطبية للمحتجزين الإسرائيليين



وأجرت الأطقم الطبية المصرية  الفحوصات اللازمة للمحتجزين الإسرائيليين والتايلانديين عقب وصولهم لمعبر رفح من الجانب المصري؛ تمهيدا لتسليمهم للجانب الإسرائيلي.
 

المحتجزات الإسرائيليات
 

وعرضت "القاهرة الإخبارية" صورا خاصة لوصول المحتجزات الإسرائيليات، وبرفقتهن عدد من الأطفال.

 

وتم نقل المحتجزات الإسرائيليات عبر معبر رفح لتسليمهن للجانب الإسرائيلي.

مشاهد مؤثرة من استقبال الأسرى الفلسطينيين عقب خروجهم من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)

بالهتافات والتكبيرات، مظاهر الاحتفال باستقبال الأسرى الفلسطينيين المحررين (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صفقة تبادل الأسرى القدس إسراء جعابيص القوات الاسرائيلية إطلاق سراح الأسرى المحتجزات الإسرائيليات

مواد متعلقة

مشاهد مؤثرة من استقبال الأسرى الفلسطينيين عقب خروجهم من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)

بالهتافات والتكبيرات، مظاهر الاحتفال باستقبال الأسرى الفلسطينيين المحررين (فيديو)

وفد أمني مصري يتابع تسليم الأسرى الفلسطينيين والصليب الأحمر يتسلم 13 أسيرا إسرائيليا

مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بالتلاعب في قائمة الأسرى المفرج عنهم

الأكثر قراءة

لمواجهة ارتفاع أسعار السكر بالأسواق، شعبة المواد الغذائية تقدم هذا المقترح

خلاف بين لجنة التخطيط بالأهلي وكولر بسبب صفقة عمر كمال

طقس الغد، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

بيل جيتس: العمل سيصبح 3 أيام فقط في الأسبوع بفضل الذكاء الاصطناعي

لحظة لقاء إسراء جعابيص بأهلها بعد الإفراج عنها في القدس (فيديو)

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

اشتباه في إصابة قندوسي بقطع للرباط الداخلي في الركبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

Advertisements

منوعات

المزيد

بيل جيتس: العمل سيصبح 3 أيام فقط في الأسبوع بفضل الذكاء الاصطناعي

حكاية إنشاء أول مجلس قروي في الواحات الخارجة.. دور العمدة نجاتي في تنفيذ المشروع.. 350 جنيها أرباحا في أول عام (صور)

جماهير الأهلي ترفع علم فلسطين قبل مواجهة ميدياما الغاني (صور)

نصف مليون متابع جديد على انستجرام لميليسا باريرا بعد طردها من فيلم 'Scream'

المزيد

خدمات

المزيد

ختام أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

الجنيه يمنع سعر اليوان الصيني من تحقيق مكاسب في البنك المركزي اليوم

خطوات استلام شقق جنة والمستندات المطلوبة

أسعار الذهب تعود للصعود في التعاملات المسائية بقيمة 20 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 شروط لقبول المواطنين بقرعة الحج السياحي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية