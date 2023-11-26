لحظة لقاء إسراء جعابيص بأهلها بعد الإفراج عنها في القدس (فيديو)

صفقة تبادل الأسرى، اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين منزل الأسيرة المحررة إسراء جعابيص في القدس.. ووصلت إسراء إلى منزلها بعد فشل القوات الإسرائيلية في إخلاء المنزل.

وأظهرت لقطات فيديو، الجنود الإسرائيليين وهم يخلون المنزل من أقارب إسراء ومن الصحفيين بالقوة.

#فيديو | لحظة لقاء الحرة إسراء جعابيص بذويها بعد الإفراج عنها pic.twitter.com/vsMo9rNaj0 — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) November 26, 2023

وحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي منع تغطية لقاء الأسيرة المحررة إسراء مع عائلتها.

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ونشر تلفزيون فلسطين لقطات لانتشار كبير للجيش الإسرائيلي داخل المنزل، ومقطع فيديو آخر لحظة لقاء إسراء جعابيص بذويها بعد الإفراج عنها.

إطلاق سراح الأسرى

وأطلقت القوات الإسرائيلية، سراح عدد من الأسيرات من مدينة القدس في ظل تعتيم إعلامي مشدد على مظاهر عملية الإفراج عنهم، كما اقتحمت القوات الخاصة الإسرائيلية منزل الأسيرة إسراء الجعابيص قبل لحظات من خروجها المرتقب.



وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، قوله: بذلنا مجهودًا كبيرًا مع الأشقاء القطريين للحفاظ على الهدنة وتبادل المحتجزين.

تجاوز عقبات عملية تبادل المحتجزين



وأكد المصدر رفيع المستوى، تجاوز العقبات التي واجهت عملية تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة.

وأفادت "القاهرة الإخبارية" بأن مصر ستعمل على التأكد من عدم تجول الطائرات دون طيار في جنوب قطاع غزة.

وكانت صفقة الأسرى والهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس على شفا الانهيار، بسبب فشل إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق بسبب انتهاكات جيش الاحتلال، قبل أن تتدخل مصر وتضع نهاية للأزمة.

الفحوصات الطبية للمحتجزين الإسرائيليين





وأجرت الأطقم الطبية المصرية الفحوصات اللازمة للمحتجزين الإسرائيليين والتايلانديين عقب وصولهم لمعبر رفح من الجانب المصري؛ تمهيدا لتسليمهم للجانب الإسرائيلي.



المحتجزات الإسرائيليات



وعرضت "القاهرة الإخبارية" صورا خاصة لوصول المحتجزات الإسرائيليات، وبرفقتهن عدد من الأطفال.





وتم نقل المحتجزات الإسرائيليات عبر معبر رفح لتسليمهن للجانب الإسرائيلي.