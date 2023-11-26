الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مخطط إسرائيلى جديد ضد أهالى غزة، الاحتلال يمنع الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشفت مصادر حكومية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لمخطط جديد ضد الفلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

مخطط جديد ضد الفلسطينيين

وقالوا إن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم وتفقدها ورؤية الخراب الذي حل بها وأن هناك تعتيم إعلامي وقطع للاتصالات لا سيما في شمال غزة.

 إيصال المساعدات لغزة

وفي ظل هذه الأثناء طالبت المصادر المؤسسات الدولية التحرك إلى إيصال المساعدات لا سيما الوقود لأنه لم يصل لتر واحد من الوقود إلى بلدية غزة وهناك حاجة لنقل النفايات بعيد الى شرق المدينة نحو مكان التخلص منها.

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وعلى الجانب الأخر قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، إن دولة الاحتلال ستعود  للقتال لتحرير الرهائن في قطاع غزة وتفكيك حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

تحرير الرهائن

وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من الاقتراب لمسافة تقل عن كم واحد من السياج الأمني، كما شدد على عدم توجه أي فلسطيني إلى شمال قطاع غزة.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال

وتوقعت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الإفراج عن محتجزين أمريكيين لدى حماس ضمن الدفعة الثالثة المقررة الإفراج عنهم اليوم الأحد.

وأكدت الصحيفة العبرية أن قائمة الدفعة الثالثة التي قدمتها حماس تضم 13 اسما.

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