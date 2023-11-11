شباب الشرقية: تنظم حملة للتبرع بالدم بمراكز بلبيس وفاقوس

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن التبرع بالدم يعد واجبا إنسانيا تجاه المجتمع يُساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، مشيدًا بمبادرة وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم بمراكز الشباب تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تأتي امتدادًا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

إقبال تزايد على حملات التبرع بالدم لصالح فلسطين بالشرقية

أشاد محافظ الشرقية بإقبال المواطنين ومشاركتهم في حملات التبرع بالدم سواء خلال حملات التبرع بمراكز الشباب أو في بنوك الدم التجميعية بالمستشفيات الحكومية مؤكدًا أنه راهن على وعي المواطن بالمشاركة في حملات التبرع الدم لتوفير أرصدة كافية بالمستشفيات من الدم ومشتقاته والمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة المصابين من اشقائنا في دولة فلسطين.

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الدكتور محمود عبد العظيم منصور مدير بنك الدم

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع بنك الدم الاقليمي وتحت شعار " شباب مصر يتضامن مع غزة " تم تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم لصالح اشقائنا الفلسطينيين بمركز التنمية الشبابية ببلبيس ومركز شباب فاقوس لاستقبال المتبرعين والتي استمرت من الساعة العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء وشهدت إقبالًا كثيفا من المواطنين مشيرًا إلى أن التبرع بالدم هو واجب إنساني يساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين من إخواننا الأشقاء في فلسطين.

الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس

قال الدكتورمحمد محمود عرفات مدير عام مستشفى فاقوس المركزى فى وقت سابق إن الدكتور محمود عبدالعظيم مدير بنك الدم بالمستشفى استئنفت اليوم حملات التبرع بالدم والتى يتم تنسيقها من قبل الفريق الطبي ببنك الدم بالمستشفى ومتطوعين بقرى مركز فاقوس وذلك حرصًا على توفير الدم ومشتقاته مما يسهم في إنقاذ الأرواح، وعلاج الأمراض وذلك ياتى حرصًا من أبناء مصر المخلصين وتحت رعاية الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية وبإشراف ادارة المستشفى

بنك الدم التجميعى بمستشفى فاقوس

وقال عرفات إنه تم اليوم بقريه عرب درويش حملة للتبرع بالدم والتى شهدت إقبالا كبيرا، والتى تسهم فى توفير الدم ومشتقاته لمرضى الطوارئ وأمراض الساليثيميا والعمليات الجراحية وبعض الأمراض الوراثية فضلا عن تقديم توعية للمتبرعين عن فوائد التبرع بالدم بالإضافة إلى عرض شرح كافى لموانع التبرع واسفرت الحمله برصيد مائه وستون كيسا لبنك الدم مقدما الشكر وللفريق الطبي ببنك الدم ومشرفى ومنسقى الحملات وأشار أن بنك الدم بمستشفى فاقوس المركزي بنك تجميعي يقدم فصائل الدم ومشتقاته المختلفة على أيدى نخبه متميزة مدربه طبقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

زيارة وكيل الوزارة للمنشآت الطبية بمركز ومدينة فاقوس

وكان وكيل وزارة الصحة بالشرقية فى وقت سابق وخلال زيارته الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية اللازمة بأماكن تقديم الخدمة، موجهًا بتعزيز تواجد هيئة التمريض داخل الغرف بقسم الإستقبال، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية الحرجة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي منها، متفقدًا أعمال التطوير التي تتم لنقل الأشعة التليفزيونية بالقرب من الاستقبال، وكذلك نقل العناية المركزة لأمراض الكبد من الدور الخامس إلى الأول علوي، لزيادة القدرة الاستيعابية من ٦ إلى ٨ أسر، وللبدء في تنفيذ خطة تطوير الدور الخامس بالمستشفى، موجهًا ببعض الملاحظات لمراعاتها قبل بدء التشغيل، لإضافة لمسات جمالية، وبما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.