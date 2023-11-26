"أضرار زواج القاصرات"، ندوة تثقيفية بآداب بنها

نظمت كلية الآداب بجامعة بنها ندوة تثقيفية بعنوان زواج القاصرات وأثره على صحة المرأة المصرية برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب.



وقال الدكتور عربي الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الندوة تمت بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضرت فيها الدكتورة مروة عبد الدايم بقسم الاجتماع بالكلية.



وتناولت الندوة التعريف بزواج القاصرات والزواج المبكر، وإحصائيات بأعداد المتزوجين القاصرات في الريف والحضر وصعيد مصر، وأسباب ودوافع الزواج المبكر وخاصة زواج القاصرات.

كما تناولت الندوة الآثار النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية علي المرأة من الزواج المبكر، والنتائج المترتبة علي الفرد والمجتمع نتيجة الزواج المبكر، والحلول والتوصيات المقترحة للحد من الزواج المبكر؛ وزواج القاصرات خاصة.

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