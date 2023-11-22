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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

مجلس الوزراء يعدل بعض أحكام قانون زراعة الأعضاء البشرية

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 46 (مكرر)، الصادر في 20 نوفمبر 2023، قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011. 
 

ونص قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، على أن "يستبدل بنص المادة )5/الفقرة الرابعة/ بند 1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 المشار إليها النص الآتى: مادة (5/الفقرة الرابعة/بند 1): 1 - ألا يزيد سن المتبرع على (60) عامًا فى عملية نقل وزرع الكلى، و(50) عامًا فى العمليات الأخرى، ويجوز بقرار من وزير الصحة الاستثناء من هذا الشرط بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقًا للحالات التى تقدرها شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك.
 

وجاء القرار بعد بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011.

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