تشارلي كوكس يعتزم إنتاج فيلم يجمع شخصيتي Daredevil وIron Man

تشارلي كوكس، صرح الممثل الشهير، “تشارلي كوكس”، إنه يرغب بعمل فيلم مستقبلي يجمع شخصيتي Daredevil وIron Man، الشهيرتان في عالم مارفل للأبطال الخارقين.

تشارلي كوكس يرغب في إنتاج فيلم يجمع شخصيتي Daredevil وIron Man

وأوضح تشارلي كوكس، في تصريحات صحفية، بأنه سيكون مثيرًا جمع كلا من شخصيات Daredevil وIron Man، في فيلم معا، قائلا:”لا أعتقد أن هذا ممكن الآن، لأن شخصية Iron Man، توفيت في عالم مارفل، أليس كذلك؟ لكن كما تعلمون، إنها شركة مارڤل، من يدري”!".

تشارلي كوكس يشترط على مارڤل جعل مسلسله Daredevil Born Again للكبار فقط

في سياق متصل، اشترط الممثل تشارلي كوكس، على إستديوهات مارڤل، جعل مسلسله المقبل، Daredevil Born Again، تحت تصنيف “للكبار فقط”.

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وبرر الممثل تشارلي كوكس، طلبه بأن مسلسله الجديد Daredevil Born Again، سيحتوي على نفس الطابع الدموي الموجود في مواسمه السابقة، والتي عرضت على شبكة نتفليكس قبل أن ينتقل إلى مارفل في أحدث مواسمه.

يذكر أن شخصية البطل الخارق Daredevil والتي يلعبها الممثل تشارلي كوكس، ظهرت في عالم مارفل السينمائي للمرة الأولى خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل She Hulk.

نتفليكس تعرض مسلسل Treason لـ تشارلي كوكس

فيما طرحت منصة البث الرقمي نتفليكس مؤخرا مسلسل Treason، للممثل الشهير تشارلي كوكس، والذي لاقي نجاحا كبيرا.

مسلسل Treason ينتمي لنوعية الجاسوسية والإثارة، ويتكون من 6 حلقات، ووصف بأنه مشابه لمسلسل Bodyguard.

ويلعب النجم تشارلي كوكس في مسلسل Treason، دور آدم لورانس، وهو جاسوس روسي، يعود إلى حياته ويضطر إلى وضع كل شيء على المحك، ثم تتشكل علاقة ثلاثية بين كارا وآدم وزوجته، حيث يحاول كل منهما تدمير حياة الآخر.

نتفليكس وبصمة الوجه

وفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية أن عملاق البث الرقمي نتفليكس تعمل على تفعيل خاصية بصمة الوجه في الفترة القادمة، وذلك للتأكد من عدم مشاركة حساب المشترك مع أشخاص آخرين.

فيما لم تكشف التقارير عن موعد محدد، لتطبيق الخاصية رسميا، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان شبكة البث الرقمي نتفليكس رسميًا، عن باقة تحتوي على فواصل إعلانية بقيمة 7 دولارات شهريًا، ويأتي ذلك ضمن خطة المنصة لتوسيع انتشارها وزيادة عدد المشاهدات، بالإضافة لتحقيق ربح أكبر خاصة بعد الخسائر المالية التي لحقت بالمنصة مؤخرًا.

محتوى منصة نتفليكس

وفي سياق متصل أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل Netflix وديزني.

وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

فيما أعلنت لجنة الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون مطالبتها رسميا شبكة البث الرقمي نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منصة البث الرقمي نتفليكس في حال عدم إزالتها للمحتوى المخالف على منصاتها في دول الخليج.

وأوضحت لجنة الإعلام أن المحتوى المقصود، هو المحتوي المشجع على الشذوذ الجنسي والمروج له، بالإضافة للمحتوى القائم على الترويج لأفكار ضد قيمنا وعاداتنا المجتمعية.