الأحد 26 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

قرار هام من نيكولاس كيج قبل أيام من بلوغه الـ 60 عاما

نيكولاس كيج، فيتو
نيكولاس كيج، فيتو

نيكولاس كيج، كشف الممثل الأمريكي الشهير، عن قراره الجديد، الذي اتخذه بسبب قرب إتمامه الـ ٦٠ عاما.

قرار هام من نيكولاس كيج قبل أيام من بلوغه الـ ٦٠ عاما

 وذكر الممثل نيكولاس كيدج، في تصريحات صحفية، أنه قرر عدم المشاركة في العديد من الأفلام، بعد الآن خاصة مع قرب إتمام عامه الستين، وذلك لرغبته في قضاء المزيد من الوقت مع ابنته.

ومن المقرر أن يبلغ نيكولاس كيدج عامه الـ٦٠، في 7 يناير 2024.

انتعاشة سينمائية لنيكولاس كيج

في سياق متصل، يعيش نيكولاس كيج، انتعاشة سينمائية مؤخرا، حيث طرح له العديد من الأفلام في عامي ٢٠٢٢، و٢٠٢٣، كان آخرها، فيلم Dream Scenario، والذي طرح في صالات السينما بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

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تفاصيل فيلم Dream Scenario

طرحت شركة A24، للإنتاج الملصق الدعائي الرسمي للفيلم الكوميدي Dream Scenario، والمقرر طرحه في صالات السينما بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

فيلم "Dream Scenario"، من بطولة كلًا من الفنان الشهير، نيكولاس كيدچ، والممثلة ليلي بيرد، وچوليان نيكلسون، وچيسيكا كليمنت، وپاولا بودرو، ومن تأليف وإخراج "كريستوفر بورجلي".

تدور قصة الفيلم في إطار من الكوميديا والدراما، حول انقلاب حياة رجل عائلة سيئ الحظ رأسًا على عقب عندما يبدأ ملايين الغرباء فجأة في رؤيته في أحلامهم، عندما يأخذ ظهوره الليلي منعطفًا مروعًا، يضطر "بول" إلى التنقل لعالم الشهرة، بسبب ظهوره في أحلام الناس.

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فيلم BUTCHER’S CROSSING

فيما طرحت شركة SonyPictures، للإنتاج، التريلر الرسمي، لفيلمها الجديد BUTCHER’S CROSSING، والذي يلعب بطولته الممثل الأوسكاري نيكولاس كيج، وذلك بعد عرضه عالميا للمرة الأولي، ضمن فاعليات الدورة ٤٨، لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وتدور أحداث فيلم  BUTCHER’S CROSSING، حول أحد الطلاب الذي ترك الدراسة الجامعية، وانضم إلى فريق من صيادي الجاموس، في رحلة تعرض حياته للخطر، والذي عرض للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ 20 أكتوبر ٢٠٢٣.

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الأفيش الرسمي لفيلم نيكولاس كيج Dream Scenario

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