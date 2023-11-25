السبت 25 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

أماكن توزيع المعلمين الجدد على المدارس في مسابقة الـ 30 ألف

مسابقة الـ 30 ألف
مسابقة الـ 30 ألف معلم, فيتو

يبحث عدد كبير من المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى، عبر محركات البحث المختلفة عن أماكن تسكين المعلمين الجدد بالمدارس.

مسابقة 30 ألف معلم 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تسكين المعلمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم للسنة الأولى، يتم وفق العنوان الثابت ببطاقة المعلم وقت التقديم على المسابقة.

المستندات المطلوبة للتعيين بمسابقة 30 ألف معلم 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يجب على جميع  الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى، استيفاء مسوغات التعيين وتحضير جميع المستندات المطلوبة للتعيين؛ لأنه سيتم استلام العمل فى الإدارة التعليمية الموزع عليها الأسبوع الحالي.

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تنبيه عاجل من تعليم القاهرة بشأن المعلمين الفائزين بمسابقة الـ 30 ألف في المرحلة الأولى

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موعد استلام الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى العمل بالمدارس

مسابقة ٣٠ ألف معلم المرحلة الأولى

 وأوضحت مديريات التربية والتعليم أن الأوراق المطلوبة من المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى للتعيين بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

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1-أصل المؤهل الدراسي +4 صور منه

2-أصل شهادة الميلاد المميكنة + 4 صور منه.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين.

4- أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية - الخدمة العامة أو الإعفاء منها.

5-صحيفة الحالة الجنائية. 

6- الكشف الطبي.

7-برنت الرقم التأميني.

8-إقرار الذمة المالية. 

9-عدد 6 صور شخصية.

10- عدد 4 ملفات ورقية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، وصول الشهادة المؤمنة للمعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم، لاستكمال إجراءات التعاقد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنها وصلت إلى المديريات التعليمية ويتم إنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمين وتسليمهم العمل داخل المدارس لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس.

مسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى

ومنذ أيام أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في مسابقة "٣٠ الف معلم..السنة الأولى" الفرصة للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازوا، وذلك عبر الرابط التالي: 

وفي هذا الإطار، يقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتزه.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إمكانية تقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتزه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وذلك بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهًا مهمًّا وعاجلًا لجميع المديريات التعليمية بشأن المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة الـ 30 ألف معلم السنة الأولى.

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي أصدر توجيهاته للمديريات التعليمية بأن المعلمين الذين لم يجتازوا الاختبارات في مسابقة الـ30 ألف معلم سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها.

الشهادات المؤمنة للمعلمين

 وأشارت وزارة التربية والتعليم الى أن الشهادات المؤمنة للمعلمين هي من تثبت أن المعلم قد اجتاز الاختبار البدني واللياقة البدنية التي عقدت لهم في إحدى الجهات وتعتبر مستند أساسي ضمن أوراق ومسوغات التعيين المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المديريات التعليمية بضرورة تسكين المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف معلم، بشكل سريع دون تأخير للمساهمة في سد العجز والتدريس بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

 

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مسابقة 30 الف معلم 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم

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