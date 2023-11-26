الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يفوز على ريال مايوركا بهدف
الدوري الإسباني، خطف فريق أتلتيكو مدريد، فوزا صعبا من نظيره ريال مايوركا بهدف خلال لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الإسباني.
وأحرز هدف اتليتكو أنطوان جريزمان في الدقيقة 64 من المباراة.
ترتيب أتلتيكو مدريد أمام ريال مايوركا
يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، فيما يأتي فريق ريال مايوركا في المركز الـ 17 برصيد 9 نقاط.
تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مايوركا
وأعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مايوركا.
وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا كالتالي:
حراسة المرمى: اوبلاك
الدفاع: هيرموسو، فيتسل، أزبيليكويتا
خط الوسط: كوكي، لورينتي، لينو، جريزمان، باريوس
الهجوم: ألفاور موراتا، كوريا.
انتقد المدير الفني تشافي هيرنانديز، مدرب نادي برشلونة، عقلية اللاعبين بعد التعادل (1-1) مع رايو فاييكانو في مباراة جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني.
الفريقان التقيا على ملعب دي فايكاس في العاصمة الإسبانية مدريد.
وتأخر برشلونة (1-0) أمام رايو فاييكانو، حتى أدرك هدف التعادل في الدقيقة 82.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "علينا تغيير العقلية إذا أردنا الفوز بالألقاب.. استيقظنا في وقت متأخر ما لم يكن كافيًا، وعلينا أن نطالب أنفسنا بالمزيد".
وأضاف: "هذه الملاعب هي المكان التي يتم فيه الفوز بالبطولات، وهي نقطة ضعفنا هذا الموسم".
واستكمل: "بعد الفوز بالدوري والسوبر، قلت العقلية دون وعي.. وعلينا كمدرب ولاعبين أن نقدم المزيد".
تشافي واصل حديثه: "لم يحالفنا الحظ في القرارات التحكيمية.. حدث ذلك في خيتافي وفي غرناطة واليوم، هذا ليس عذرًا ولكن بالنسبة لي استحقينا ركلة جزاء واضحة".
قبل أن يختتم: "هناك العديد من المباريات التي يتعين علينا فيها العودة في النتيجة، وهذا أمر صعب.. يجب أن نتحلى بالعقلية الصحيحة منذ الدقيقة الأولى"
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