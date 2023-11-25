التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيلة فريقه لمباراة رايو فاليكانو المقرر لها، اليوم السبت، في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني الليجا.

وشهدت اختيارات تشافي الدفع بالحارس إيناكي بينا في حراسة المرمى، بسبب إصابة الألماني أندريه تير شتيجن.

ويقود هجوم البارسا، كل من: روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال- فيران توريس.

تشكيل برشلونة أمام رايو فاليكانو

وجاءت تشكيلة برشلونة كاملة، كالآتي:

إيناكي بينا - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو - أندرياس كريستينسن - أليكس بالدي - أوريول روميو - فرينكي دي يونج - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - لامين يامال.

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تشكيل رايو فاليكانو ضد برشلونة

وعلى الجانب الآخر، يمثل رايو فايكانو في المباراة، كل من:

ستول دمتريفسكي - فلوريان لوجون - إيفان باليو - ألفونسو إسبينو - عبد المؤمن - أوسكار تريخو - أوناي لوبيز - أوسكار فالنتين - إسي بالازون - خورخي دي فروتوس - سيرجيو بيريز.