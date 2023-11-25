بيلينجهام يرد على ليفاندوفسكي بشأن المنافسة على هدافي الدوري الإسباني

الدوري الاسباني، رد جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، على التصريحات التي قالها روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، مؤخرًا بشأن المنافسة بينهما على جائزة الهداف هذا الموسم.

وحضر المهاجم البولندي حفل "ماركا" لاستلام جائزة أفضل هداف في الدوري بالموسم الماضي، وأجرى مقابلة سئل خلالها عن المنافسة على الجائزة مع جود بيلينجهام.

وقال ليفا: "الموسم طويل، وبيلينجهام لاعب جيد جدًا، الآن ليس من السهل تسجيل الكثير من الأهداف في الدوري، لأن العديد من الفرق تلعب بأسلوب دفاعي وبدني، ولكننا في برشلونة لا نريد فقط الفوز، بل أيضًا تسجيل الكثير من الأهداف".

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ووصلت هذه التصريحات إلى بيلينجهام الذي قال لأحد المقربين له، بحسب موقع "ديفنسا سنترال": "ليس لدي هذا الهوس بإحراز الأهداف.. أنا لاعب وسط، لكن إذا سجلت وساعدت الفريق، فهذا أفضل، إلا أنني لست مهتما بتلك الأمور المتعلقة بالأهداف والأرقام".

ويتصدر جود بيلينجهام قائمة هدافي الليجا بـ10 أهداف، مقابل 7 فقط لروبرت ليفاندوفسكي.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل الجولة الـ14

1- جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد: 10 أهداف.

2- أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد: 8 أهداف.

2- جيرارد مورينو لاعب فياريال: 8 أهداف.

3- روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة: 7 أهداف.

3- ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد: 7 أهداف.

3- أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا: 7 أهداف.

3- أنتي بوديمير لاعب أوساسونا: 7 أهداف.

3- ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد: 7 أهداف.

3- بورخا مايورال لاعب خيتافي: 7 أهداف.

4- هوجو دورو لاعب فالنسيا: 6 أهداف.

4- ألكسندر سورلوث لاعب فياريال: 6 أهداف.

ترتيب الدوري الإسباني

1- جيرونا 34 نقطة

2- ريال مدريد 32 نقطة

3- برشلونة 30 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 28 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة

6- ريال سوسييداد 22 نقطة

7- ريال بيتيس 21 نقطة

8- لاس بالماس 18 نقطة

9- فالنسيا 18 نقطة

10- رايو فاليكانو 18 نقطة

11- خيتافي 16 نقطة

12- أوساسونا 14 نقطة

13- إشبيلية 12 نقطة

14- فياريال 12 نقطة

15- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة

16- قاديش 10 نقاط

17- ريال مايوركا 9 نقاط

18- سيلتا فيجو 7 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط