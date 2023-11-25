جيش الاحتلال يزعم التصدي لطائرة بدون طيار فوق البحر الأحمر

زعم المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال اعترضت طائرة بدون طيار في منطقة البحر الأحمر.



ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال عن التصدي واعتراض هدفين جويين مشبوهين في منطقة البحر الأحمر.



جيش الاحتلال يستهدف جسم طائر فوق البحر الأحمر

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال: "يتم فحص احتمال حدوث خطأ في التشخيص، لم يتم رصد أي خرق للمجال الجوي الإسرائيلي ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تطلق جماعة الحوثي الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة باتجاه ميناء إيلات.

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وفي وقت سابق من اليوم أعلنت جماعة الحوثي أن قرارها بإغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية، "لا يزال قائمًا" رغم الهدنة في قطاع غزة.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول في جماعة الحوثي، جلال الرويشان، اليوم السبت، لقناة "الميادين".، مضيفًا: "أن الهدنة تخص غزة، والناطق العسكري أعلن أن قرارنا بإغلاق البحر الأحمر أمام العدو ما زال قائمًا"، مضيفًا أن "الموقف اليمني أعلن رسميًّا وشعبيًّا بوضوح ولم تعد هناك لغة دبلوماسية".

واعتبر الرويشان، أن وقوف اليمن إلى جانب فلسطين "واجب قومي وعروبي ووطني وأخلاقي"، بحسب قوله، مضيفًا: "جاهزون لأي تبعات وأي عدوان لن يزيد عن العدوان الأمريكي الإسرائيلي بأيادٍ عربية، الذي نتعرض له منذ تسع سنوات".

تعرض سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيرة



وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤول أمني أمريكي، بأن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي، تعرضت لهجوم بطائرة من دون طيار يشتبه أنها "إيرانية" في المحيط الهندي.

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