الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يحقق مع الأسرى الإسرائيليين الذين أطلقت سراحهم حماس

الأسرى الإسرائيليين،
الأسرى الإسرائيليين، فيتو

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه ملتزم بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ضمن الاتفاق الموقع مع حماس.

 

جيش الاحتلال يحقق مع الأسرى المحررين

وأكد جيش الاحتلال  في بيانه، أنه يتم فحص كافة الشاحنات التي تدخل إلى غزة بمساعدة أمريكية، مشيرًا إلى انه قام بالتحقيق مع كل الأسرى المفرج عنهم.

ويأتي ذلك بعد نجاح الجهود المصرية في إتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس والتي كانت متعطلة.

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دور مصري كبير لإنقاذ اتفاق تبادل الأسرى

وكانت صفقة الأسرى والهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس على شفا الانهيار، بسبب فشل إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق بسبب انتهاكات جيش الاحتلال.


وبعد خروج المتحدث باسم جيش الاحتلال والتحذير من بدء العدوان على غزة مجددًا وإعلان المقاومة الفلسطينية تأخير صفقة تحرير الأسرى، تدخلت مصر، الراعي الأول  لهذه الصفقة، على الفور على خط الأزمة ونجحت في إنهائها.


وبحسب تقارير إعلامية اليوم السبت، فإن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، تتضمن 13 إسرائيليًّا ستفرج عنهم حماس هم 5 سيدات و8 أطفال مقابل 39 فلسطينيًّا.


وفي السياق ذاته أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان صادر عنها  اليوم السبت، أنها حصلت على ضوء أخضر لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.


وعلى الجانب الآخر، كشفت  حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن إطلاق سراح  الدفعة الثانية من  الأسرى الإسرائيليين لديها.

 

الدفعة الثانية من صفقة تحرير الأسرى

وأضافت حركة حماس في بيانها أنها استجابت للجهود المصرية لاستكمال اتفاق الهدنة، وذلك بعد تعطلها بسبب انتهاكات  جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

وفي السياق ذاته أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، ببدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين لدى حماس وهم 13 إسرائيليًّا و7 من رعايا دول أخرى.

 

متابعة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

ونجحت الجهود المصرية منذ قليل، في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.


وأفادت القاهرة الإخبارية نقلًا عن مصدر مصري، أنه سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقرر لها بعد نجاح الوساطة المصرية.
 

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الخارجية تكشف عن هدف مهم في صفقة تبادل الأسرى والهدنة بغزة

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