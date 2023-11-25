جيش الاحتلال: مصر وقطر مصممتان على تنفيذ اتفاق الهدنة حرفيا ونحن ملتزمون

صفقة الأسرى، أكد المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن مصر وقطر مصممتان على تنفيذ اتفاق الهدنة حرفيا، قائلا: “نحن ملتزمون ونتصرف وفقا لذلك”.

استعادة المحتجزين الإسرائيليين

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال خلال المؤتمر الصحفي منذ قليل: إن الطريق طويل من أجل تتويج جهود إعادة المخطوفين ونعمل على استعادتهم بكل الوسائل.



وتابع: لا نريد الحديث عن خطوط حمراء في هذه المرحلة وما نريده هو تطبيق الاتفاق، وإذا لم يتم تطبيق الاتفاق فلن نبلغ حماس عن خطواتنا إزاء ذلك.



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دخول الشاحنات لشمال غزة

وأشار: نسمح بدخول شاحنات المساعدات إلى جنوب وشمال غزة حسب الاتفاق.

إسرائيل توافق علي شروط مصر

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن مصر ستعمل على التأكد من عدم تجول الطائرات دون طيار في جنوب قطاع غزة.





ولفتت القناة إلى أن إسرائيل ستقوم بنقل 100 شاحنة جديدة محملة بالأغذية والأدوية، بعضها إلى شمال قطاع غزة بحلول منتصف الليل لمواصلة الاتفاق.



جيش الاحتلال يحقق مع الأسرى المحررين



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه ملتزم بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ضمن الاتفاق الموقع مع حماس، مؤكدا أنه يتم فحص كافة الشاحنات التي تدخل إلى غزة بمساعدة أمريكية، مشيرًا إلى أنه قام بالتحقيق مع كل الأسرى المفرج عنهم.

ويأتي ذلك بعد نجاح الجهود المصرية في إتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس والتي كانت متعطلة.