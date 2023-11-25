السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم التصدي لهدفين مشبوهين في منطقة البحر الأحمر

القبة الحديدية، فيتو
القبة الحديدية، فيتو

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن اعتراض هدفين جويين مشبوهين في منطقة البحر الأحمر.

 

جيش الاحتلال يستهدف جسم طائر فوق البحر الأحمر

ونشر أفيخاي أدرعي منشوره على حساب تيليجرام الذي جاء فيه: "قبل قليل أطلقت صواريخ اعتراض نحو هدفين جويين مشبوهين في منطقة البحر الأحمر. الحادث انتهى".

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال: "يتم فحص احتمال حدوث خطأ في التشخيص، لم يتم رصد أي خرق للمجال الجوي الإسرائيلي ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".

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ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تطلق جماعة الحوثي الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة باتجاه ميناء إيلات.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت جماعة الحوثي أن قرارها بإغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية، "لا يزال قائمًا" رغم الهدنة في قطاع غزة.

 

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول في جماعة الحوثي، جلال الرويشان، اليوم السبت، لقناة "الميادين".، مضيفًا: "أن الهدنة تخص غزة، والناطق العسكري أعلن أن قرارنا بإغلاق البحر الأحمر أمام العدو ما زال قائمًا"، مضيفًا أن "الموقف اليمني أعلن رسميًّا وشعبيًّا بوضوح ولم تعد هناك لغة دبلوماسية".

واعتبر الرويشان، أن وقوف اليمن إلى جانب فلسطين "واجب قومي وعروبي ووطني وأخلاقي"، بحسب قوله، مضيفًا: "جاهزون لأي تبعات وأي عدوان لن يزيد عن العدوان الأمريكي الإسرائيلي بأيادٍ عربية، الذي نتعرض له منذ تسع سنوات".

 

تعرض سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيرة

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤول أمني أمريكي، بأن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي، تعرضت لهجوم بطائرة من دون طيار يشتبه أنها "إيرانية" في المحيط الهندي.

 

وأكد  المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "السفينة التي ترفع علم مالطا، يشتبه في أنها استهدفت بطائرة من دون طيار في أثناء وجودها في المياه الدولية".

 

وذكر المسؤول الأمني الأمريكي، أن "الطائرة المسيرة هي من طراز "شاهد-136" وكانت تحمل قنبلة على شكل مثلث".

 

وفي السياق ذاته قالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، إنه تم إبلاغها "بوجود كيان يعلن أنه السلطة اليمنية، ويأمر إحدى السفن بتغيير مسارها"، ناصحة كل السفن الموجودة في المنطقة "بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه"، بحسب قولها.

 

ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها احتجزت سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، لافتة إلى أنها "ستستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل، حتى يتوقف العدوان على القطاع"، بحسب قولها.

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