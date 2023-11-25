السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الخارجية تكشف عن هدف مهم في صفقة تبادل الأسرى والهدنة بغزة

الأسرى الإسرائيليون،
الأسرى الإسرائيليون، فيتو

كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، كواليس نجاح مصر في صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وفرض الهدنة في غزة.

الخارجية تعلق على صفقة تبادل الأسرى

 

وقال "أبو زيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه قصواء الخلالي بقناة "سي بي سي":الدولة حققت نجاحا كبيرا في التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة في توقيهم مهم للغاية.

وأضاف: القضية ليست متعلقة بالأسرى، ولكن كان مهما للغاية وقف إطلاق النار في غزة والسماح للمساعدات الإنسانية والقوافل الدخول للقطاع وإتاحة نقل الجرحى عبر معبر رفح، وتواجد المستشفيات الميدانية للعمل بغزة سواء من مصر أو من دول أخرى.

Advertisements

ولفت المتحدث باسم الخارجية  إلي أن لصفقة الأسرى أبعاد مهمة للغاية وتوقيتها أكثر أهمية تتعلق بعدم تعقد الأمور بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي علي غزة.

وفي السياق ذاته  أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، في أن العدد الأكبر للأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم هذه الليلة سيكون من الأطفال.وأكدت تقارير إسرائيلية، أن مصلحة السجون الإسرائيلية تؤكد حصولها علي ضوء أخضر لبدء مسار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
 

 

قائمة الأسرى والأسيرات 

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، نشرت حركة حماس قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السبت، ثاني أيام صفقة التبادل.


ونشرت الحركة أسماء الأسيرات وهن:

 

نورهان إبراهيم خضر عواد / القدس

شروق صلاح إبراهيم دويات / القدس

ميسون موسى محمود موسى (الجبالي) / بيت لحم

فدوى نزيه كامل حمادة/ القدس

إسراء رياض جميل جعابيص/ القدس

عائشة يوسف عبد الله الأفغاني/ القدس

 

حماس تنشر أسماء الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال

حماس تعلن إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين

 

 

وشملت قائمة الأشبال وهم إبراهيم وليد إبراهيم تعامرة/ بيت لحم

 

إبراهيم سمير إبراهيم صباح / بيت لحم

محمد ياسين تيسير صباح / بيت لحم

صدام أمجد ماجد طقاطقة / بيت لحم

يوسف محمود سالم سبتين/  الخليل

أحمد غريب أحمد خليل/ رام الله والبيرة

عمر محمد أدهم عبد الرحيم شويكي /القدس

أحمد علي محمد الصباح/ بيت لحم

مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا/ رام الله والبيرة

أحمد وليد محمد خشان/ جنين

شاكر علي سالم بلوط /الخليل

وائل بلال شاكر مشة/ نابلس

طارق زياد عبد الرحيم داود/ قلقيلية

عبد الرحمن محمد صالح حوراني /قلقيلية

مروح ياسر راتب خزيمية/ جنين

عبد الهادي عزام محمد كامل

جهاد توفيق جهاد يوسف/ رام الله والبيرة

محمد أيمن عبد الرحمن عويسي /نابلس

عز الدين عنان حسن سوداني/ نابلس

مصطفى مازن حسين شحادة/ رام الله والبيرة

شادي محمد ديب أبو عادي /رام الله والبيرة

ياسين عمر عزات حنفية/ أريحا

عبد الكريم أنور ظاهر السعدي/ جنين

محمد طارق سليم حواشين /جنين

صامد خالد محمود ابو خلف/ نابلس

وسام مروان عبدالسلام تميمي /رام الله والبيرة

محمد نصر فوزي سوالمة/ نابلس

يزن جبر عبد الجبار الحسنات/ بيت لحم

محمد نزار نمر ابو عون /طولكرم

قسم خالد محمد مصاروة/ جنين

أنور تسافي أحمد عطا /رام الله والبيرة

رجا أسعد رجا أبو قياص/ جنين

حمادة سعيد مصطفى أبو سمرة /قلقيلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصلحة السجون الاسرائيلية السجون الإسرائيلية صفقة الأسرى الأسرى الفلسطينيين غزة أخبار غزة الآن

مواد متعلقة

مصر تدخل سيارات الإسعاف لقطاع غزة بعد نجاح مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

حماس تنشر أسماء الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال

حماس تعلن إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على قوة تابعة لليونيفيل في لبنان

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا

طقس الغد، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

زيادة جديدة في أسعار مكرونة حواء وآدم

دوري أبطال أفريقيا، كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى ميدياما (صور)

دوري أبطال أفريقيا، جماهير الأهلي تدعم العامري فاروق (فيديو وصور)

ختام أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

تامر حسني من عزاء شقيق شريف رمزي إلى فرح نجل محمد ثروت

دوري أبطال أفريقيا، حسين الشحات يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك ميدياما

Advertisements

منوعات

المزيد

جماهير الأهلي ترفع علم فلسطين قبل مواجهة ميدياما الغاني (صور)

نصف مليون متابع جديد على انستجرام لميليسا باريرا بعد طردها من فيلم 'Scream'

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل الذنب مع هاني سلامة

المزيد

خدمات

المزيد

ختام أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

الجنيه يمنع سعر اليوان الصيني من تحقيق مكاسب في البنك المركزي اليوم

خطوات استلام شقق جنة والمستندات المطلوبة

أسعار الذهب تعود للصعود في التعاملات المسائية بقيمة 20 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 شروط لقبول المواطنين بقرعة الحج السياحي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مهنا: التصوف ليس رقص ولا طبل ولا زمر إنما هو فقه وعلم

أدعية تحصين النفس والتخلص من الخوف والقلق

اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية