الخارجية تكشف عن هدف مهم في صفقة تبادل الأسرى والهدنة بغزة

كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، كواليس نجاح مصر في صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وفرض الهدنة في غزة.

الخارجية تعلق على صفقة تبادل الأسرى

وقال "أبو زيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه قصواء الخلالي بقناة "سي بي سي":الدولة حققت نجاحا كبيرا في التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة في توقيهم مهم للغاية.

وأضاف: القضية ليست متعلقة بالأسرى، ولكن كان مهما للغاية وقف إطلاق النار في غزة والسماح للمساعدات الإنسانية والقوافل الدخول للقطاع وإتاحة نقل الجرحى عبر معبر رفح، وتواجد المستشفيات الميدانية للعمل بغزة سواء من مصر أو من دول أخرى.

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ولفت المتحدث باسم الخارجية إلي أن لصفقة الأسرى أبعاد مهمة للغاية وتوقيتها أكثر أهمية تتعلق بعدم تعقد الأمور بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي علي غزة.

وفي السياق ذاته أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، في أن العدد الأكبر للأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم هذه الليلة سيكون من الأطفال.وأكدت تقارير إسرائيلية، أن مصلحة السجون الإسرائيلية تؤكد حصولها علي ضوء أخضر لبدء مسار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.



قائمة الأسرى والأسيرات

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، نشرت حركة حماس قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السبت، ثاني أيام صفقة التبادل.



ونشرت الحركة أسماء الأسيرات وهن:

نورهان إبراهيم خضر عواد / القدس

شروق صلاح إبراهيم دويات / القدس

ميسون موسى محمود موسى (الجبالي) / بيت لحم

فدوى نزيه كامل حمادة/ القدس

إسراء رياض جميل جعابيص/ القدس

عائشة يوسف عبد الله الأفغاني/ القدس

وشملت قائمة الأشبال وهم إبراهيم وليد إبراهيم تعامرة/ بيت لحم

إبراهيم سمير إبراهيم صباح / بيت لحم

محمد ياسين تيسير صباح / بيت لحم

صدام أمجد ماجد طقاطقة / بيت لحم

يوسف محمود سالم سبتين/ الخليل

أحمد غريب أحمد خليل/ رام الله والبيرة

عمر محمد أدهم عبد الرحيم شويكي /القدس

أحمد علي محمد الصباح/ بيت لحم

مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا/ رام الله والبيرة

أحمد وليد محمد خشان/ جنين

شاكر علي سالم بلوط /الخليل

وائل بلال شاكر مشة/ نابلس

طارق زياد عبد الرحيم داود/ قلقيلية

عبد الرحمن محمد صالح حوراني /قلقيلية

مروح ياسر راتب خزيمية/ جنين

عبد الهادي عزام محمد كامل

جهاد توفيق جهاد يوسف/ رام الله والبيرة

محمد أيمن عبد الرحمن عويسي /نابلس

عز الدين عنان حسن سوداني/ نابلس

مصطفى مازن حسين شحادة/ رام الله والبيرة

شادي محمد ديب أبو عادي /رام الله والبيرة

ياسين عمر عزات حنفية/ أريحا

عبد الكريم أنور ظاهر السعدي/ جنين

محمد طارق سليم حواشين /جنين

صامد خالد محمود ابو خلف/ نابلس

وسام مروان عبدالسلام تميمي /رام الله والبيرة

محمد نصر فوزي سوالمة/ نابلس

يزن جبر عبد الجبار الحسنات/ بيت لحم

محمد نزار نمر ابو عون /طولكرم

قسم خالد محمد مصاروة/ جنين

أنور تسافي أحمد عطا /رام الله والبيرة

رجا أسعد رجا أبو قياص/ جنين

حمادة سعيد مصطفى أبو سمرة /قلقيلية