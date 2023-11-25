السبت 25 نوفمبر 2023
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رياضة

موعد عودة كهربا للمشاركة في مباريات الأهلي بالدوري الممتاز

محمود كهربا لاعب
محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، فيتو

الأهلي، أوشك محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على العودة للمشاركة مع الفريق الأحمر في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما غاب اللاعب عن مباريات فريقه في المسابقة المحلية منذ بداياتها حتى ألان، تطبيقا للعقوبة الموقعة عليه من قبل لجنة الإنضباط باتحاد الكرة لست مباريات.

وغاب محمود كهربا عن أول خمس مباريات لفريق الأهلي في الدوري الممتاز، حيث غاب أمام المصري في الجولة الأولى وأمام سيراميكا في الجولة الثانية وأمام الإسماعيلي في الجولة الثالثة، وأمام الجونة في الجولة الرابعة وأمام المقاولون العرب في الجولة السادسة.

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مباراة واحدة متبقية في عقوبة كهربا

وتتبقى مباراة واحدة أمام كهربا، وهي مباراة سموحة المحدد لها أحد يومي 28 أو 29 نوفمبر في الجولة السابعة من الدوري الممتاز، وهي الأخيرة في عقوبة اللاعب، ثم يظهر كهربا في تشكيلة فريقه في الدوري الممتاز بدءا من مباراة الأهلي أمام زد إف سي يوم 5 أو 6 ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن كهربا يشارك مع الأهلي بشكل طبيعي في مباريات دوري الأبطال الأفريقي، خاصة أن العقوبة قاصرة على مباريات الدوري الممتاز فقط.

محمود كهربا مهاجم النادي الأهلي، فيتو

تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لخوض مباراة ميدياما الغانى المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

تشكيل الأهلي لمباراة ميدياما الغاني

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: الشناوي 

خط الدفاع: هاني، عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، الدبيس 

خط الوسط: مروان عطية، ديانج، إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، كريم فؤاد، كهربا 

الأهلي يسعى للفوز على ميدياما

ويدخل المارد الأحمر بقياده مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام ميدياما الغاني بحثا عن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يتطلع إلى الفوز بلقبها للعام الثاني على التوالي والثانى عشر في تاريخ القلعه الحمراء.

ميدياما الغاني يبحث عن تحقيق المفاجأة والفوز على الأهلي

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق ميدياما الغانى بقياده مدربه إيفانز أدوتي مباراة الأهلى اليوم بحثا عن تحقيق مفاجأة الفوز على الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا وحصد أول ثلاث نقاط في بداية مشواره في دور المجموعات.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

 وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على  بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

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