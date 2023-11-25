مفاجأة، الشحات وعاشور وطارق حامد في قائمة منتخب مصر المبدئية لأمم أفريقيا

منتخب مصر، كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن القائمة الأولية للفراعنة، التي يعتزم اتحاد الكرة إرسالها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

وأكد المصدر لفيتو، أن قائمة منتخب مصر الأولية التي سترسل للكاف يوم 14 ديسمبر المقبل، ستضم أسماء الثلاثي طارق حامد لاعب ضمك السعودي وثنائي الأهلي حسين الشحات وإمام عاشور، على الرغم من فرمان البرتغالي روي فيتوريا من استبعادهم من معسكر منتخب مصر الأخير قبل السفر إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون يوم 19 نوفمبر الماضي.

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موعد إرسال القائمة النهائية

جدير بالذكر، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، حدد يوم 14 ديسمبر القادم موعدا لإرسال القائمة الأولية لكل المنتخبات الخاصة بكأس الأمم الإفريقية وستضم 55 لاعبا، على أن يتم إرسال القائمة النهائية يوم 3 يناير القادم وستضم 27 لاعبا فقط هم من يحق لهم المشاركة في مباريات البطولة.

حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، فيتو

فيتوريا يطلب خوض مباراتين وديتين

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، يتمسك بخوض الفريق مباراتين وديتين خلال المعسكر الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار.

أضاف المصدر، أن فيتوريا سيؤكد مطلبه بخوض وديتين قويتين خلال جلسته مع حازم إمام المشرف على منتخب مصر، والتي ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن فيتوريا لم يشترط أن يكون طرف المباراتين الوديتين في المعسكر المقبل، من منتخبات القارة السمراء، المهم أن تكون هناك تجارب قوية قبل المشاركة في الكان.

طارق حامد لاعب منتخب مصر، فيتو

موعد معسكر منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا

وبعد انتهاء معسكر منتخب مصر الوطني، لن يكون لديه أي ارتباطات رسمية أو تجمعات تدريبية، حتى الثالث من يناير المقبل، حيث ينطلق معسكر الفراعنة، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار.

موعد ومكان بطولة أمم إفريقيا للكبار

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا أفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.