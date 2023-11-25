السبت 25 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

اجتياز مطار شرم الدولي مراجعة الجهة المانحة SGS للحصول على شهادتي الأيزو ١٤٠٠١ و٤٥٠٠١

مطار شرم الشيخ، فيتو
مطار شرم الشيخ، فيتو

نجح مطار شرم الشيخ الدولي في اجتياز مراجعة الجهة المانحة SGS لنظام الإدارة البيئية ISO 14001 لسنة 2015 لنظام ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001 لسنة 2018.

 

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي  وزير الطيران المدني بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات.

 

اجتياز مطار شرم الدولي مراجعة الجهة المانحة SGS للحصول على شهادتي الأيزو ١٤٠٠١ و٤٥٠٠١


وفي هذا السياق، أشار الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أن حصول مطار شرم الشيخ الدولي على هذا الاجتياز جاء في ضوء حرص الشركة على التطوير المستمر في مختلف المطارات المصرية من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية وصولًا إلى أعلى جودة من الخدمات المقدمة للركاب مع الالتزام بالتوافق البيئي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية؛ يأتي ذلك من خلال تحديد التحديات والمخاطر في مختلف الأنشطة المطار وكيفية السيطرة عليها من خلال اتباع الأسلوب الأمثل مع تحديد الفرص المتاحة وسبل استغلالها.

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مطار شرم الشيخ، فيتو

جدير بالذكر أن مطار شرم الشيخ الدولي قد حظى بإشادة كبيرة من الجهة المانحة في ضوء التطوير المستمر والجهود الواضحة المبذولة من قبل إدارة المطار والعاملين به من أجل الحفاظ على التوافق مع المواصفات القياسية العالمية.

وفي سياق متصل استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى رحلات شركة Tailwind القادمة من إسطنبول وعلى متنها ١٦٥ راكبًا.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني في استقطاب وجهات سياحية جديدة خلال الموسم الشتوي الحالي حيث تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع رحلة أسبوعيًّا.

 

استقبال أولى رحلات شركة الطيران التركية إلى مطار شرم الشيخ

وعلى الفور أصدر الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بحسن إستقبال الطائرة وتقديم كافة الخدمات الممكنة لطاقم الطائرة والركاب.

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مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Tailwind قادمة من تركيا

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