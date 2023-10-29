الإثنين 30 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

الطيران المدني يستضيف ورشة عمل منظمة الكوميسا للمرة الثانية

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، فيتو

تستضيف وزارة الطيران المدنى خلال الفتره من ٣٠ أكتوبر وحتى ١ نوفمبر ٢٠٢٣ بالقاهرة ورشة العمل الثانيه من العام الجارى لمنظمة الكوميسا، التى تأتى تحت عنوان المصادقة حول مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية للطيران المدنى ".

يأتي ذلك بحضور ٣٧ مشارك من الدول الأعضاء فى المنظمة وممثلى سلطة الطيران المدنى المصرى والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني.

ويعد ذلك ترسيخا لدور مصر الريادي فى القارة الأفريقية، وفى ضوء ما تتبناه الحكومة المصرية بضرورة تعزيز أواصر الترابط والتعاون مع جميع الدول الافريقية فى كافة المجالات لتحقيق التكامل الإقليمي ومواجهة التحديات الراهنة خاصة فى مجال صناعة النقل الجوى والتى تعد شريان الحياة فى القارة الأفريقية.

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ورشة عمل منظمة الكوميسا

وفى هذا السياق، أعرب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى عن سعادته باستضافة مصر للمرة الثانية على التوالى  أعمال ورشة عمل منظمة الكوميسا، مؤكدا حرص وزارة الطيران على التعاون والتنسيق مع المنظمة لتعزيز مصالح الدول الأعضاء فى مختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصناعة الطيران المدنى الافريقي وبما يعزز دور الحكومات فى جهود تنمية القارة فى مختلف أنشطة النقل الجوى.

مراجعة القوانين والقواعد مع أحكام اتفاقية ياماسوكرو فى قطاع النقل الجوي

هذا ومن المقرر أن ترتكز ورشة العمل التى تمتد على مدار الثلاثة أيام القادمة علي مراجعة مدي مطابقة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية للتوافق مع أحكام اتفاقية ياماسوكرو فى قطاع النقل الجوى لشرق وجنوب أفريقيا ومنطقة المحيط الهندى بالإضافة إلى مناقشة ردود الفعل حول التعاون بين شركات الطيران فيما يخص الرصد والتقييم وتعريف الحواجز  غير المادية التى تعوق التفعيل من قبل بعض الدول.

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