مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Tailwind قادمة من تركيا

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى رحلات شركة Tailwind القادمة من إسطنبول وعلى متنها ١٦٥ راكبا.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني في إستقطاب وجهات سياحية جديدة خلال الموسم الشتوى الحالي حيث تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع رحلة أسبوعيا.

استقبال أولى رحلات شركة الطيران التركية إلى مطار شرم الشيخ

وعلى الفور أصدر الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بحسن إستقبال الطائرة وتقديم كافة الخدمات الممكنة لطاقم الطائرة والركاب.

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مطار شرم الشيخ ينجح في تجديد شهادة الايزو

نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة (الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥) لمدة عام آخر وذلك بعد إجراء المراجعات على المطار، ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بالمطارات المصرية.

تأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة للركاب وجميع الجهات التي تتعامل مع المطار.

وأعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بتجديد اعتماد شهادة الأيزو موجها الشكر والتقدير للطيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي ومشيدًا بجهود العاملين بالمطار وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم والتي كان لها عظيم الأثر بحصول المطار على هذا الاعتماد والحفاظ عليه سنة أخرى مؤكدا على أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.