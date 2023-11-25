مدمرة أمريكية تدخل مياه الصين الإقليمية دون تصريح

قال الجيش الصيني، اليوم السبت، إن المدمرة البحرية الأمريكية "هوبر" دخلت مياه الصين الإقليمية دون تصريح من حكومة بكين.

وأضاف الجيش عبر الحساب الرسمي للقيادة الجنوبية على منصة "وي تشات"، أنه نشر قواته البحرية والجوية "لتتبع ومراقبة وتحذير" المدمرة.

وأشار إلى أن هذا الحادث "يثبت أن الولايات المتحدة هي سبب المخاطر الأمنية، بشكل كامل في بحر الصين الجنوبي".

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من اتهام الصين للفلبين بالاستعانة "بقوات أجنبية" للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي، في إشارة إلى الدوريات المشتركة، التي تنفذها القوات الفلبينية والأمريكية منذ يوم الثلاثاء.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة والصين أجرتا هذا الشهر محادثات "صريحة" حول القضايا البحرية، ومنها بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وإن الجانب الأمريكي أكد مخاوفه إزاء تصرفات الصين "الخطيرة وغير القانونية" هناك.

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