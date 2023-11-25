السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مدمرة أمريكية تدخل مياه الصين الإقليمية دون تصريح

مدمرة أمريكية، فيتو
مدمرة أمريكية، فيتو

قال الجيش الصيني، اليوم السبت، إن المدمرة البحرية الأمريكية "هوبر" دخلت مياه الصين الإقليمية دون تصريح من حكومة بكين.

وأضاف الجيش عبر الحساب الرسمي للقيادة الجنوبية على منصة "وي تشات"، أنه نشر قواته البحرية والجوية "لتتبع ومراقبة وتحذير" المدمرة.

وأشار إلى أن هذا الحادث "يثبت أن الولايات المتحدة هي سبب المخاطر الأمنية، بشكل كامل في بحر الصين الجنوبي".

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من اتهام الصين للفلبين بالاستعانة "بقوات أجنبية" للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي، في إشارة إلى الدوريات المشتركة، التي تنفذها القوات الفلبينية والأمريكية منذ يوم الثلاثاء.

Advertisements

 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة والصين أجرتا هذا الشهر محادثات "صريحة" حول القضايا البحرية، ومنها بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وإن الجانب الأمريكي أكد مخاوفه إزاء تصرفات الصين "الخطيرة وغير القانونية" هناك.

الاقتصاد الإسرائيلي يتعرض لضربة مدمرة بسبب الحرب على غزة

أكثر الحملات الجوية كثافة منذ الحرب العالمية الثانية.. العدوان الإسرائيلي على غزة يحول شمال القطاع إلى مدينة أشباح.. 1.7 مليون فلسطيني مشرد.. و45 % من المنازل مدمرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحرية الامريكية الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة الولايات المتحدة والصين بحر الصين الجنوبى حكومة بكين

مواد متعلقة

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين الأهلي وميدياما بعد 15 دقيقة

حماس تعلن إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين

ضلوا الطريق في أمريكا بسبب خرائط جوجل

أمين عام "النجباء": واجب على الجميع إعلان الحرب على أمريكا وإخراجها ذليلة من العراق

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا

طقس الغد، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

زيادة جديدة في أسعار مكرونة حواء وآدم

دوري أبطال أفريقيا، كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى ميدياما (صور)

دوري أبطال أفريقيا، جماهير الأهلي تدعم العامري فاروق (فيديو وصور)

ختام أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

تامر حسني من عزاء شقيق شريف رمزي إلى فرح نجل محمد ثروت

دوري أبطال أفريقيا، حسين الشحات يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك ميدياما

Advertisements

منوعات

المزيد

جماهير الأهلي ترفع علم فلسطين قبل مواجهة ميدياما الغاني (صور)

نصف مليون متابع جديد على انستجرام لميليسا باريرا بعد طردها من فيلم 'Scream'

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل الذنب مع هاني سلامة

المزيد

خدمات

المزيد

ختام أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

الجنيه يمنع سعر اليوان الصيني من تحقيق مكاسب في البنك المركزي اليوم

خطوات استلام شقق جنة والمستندات المطلوبة

أسعار الذهب تعود للصعود في التعاملات المسائية بقيمة 20 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 شروط لقبول المواطنين بقرعة الحج السياحي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مهنا: التصوف ليس رقص ولا طبل ولا زمر إنما هو فقه وعلم

أدعية تحصين النفس والتخلص من الخوف والقلق

اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية