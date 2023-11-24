أكثر الحملات الجوية كثافة منذ الحرب العالمية الثانية.. العدوان الإسرائيلي على غزة يحول شمال القطاع إلى مدينة أشباح.. 1.7 مليون فلسطيني مشرد.. و45 % من المنازل مدمرة

بعد 49 يوم من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بدأ رسميا اليوم الجمعة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي سريان هدنة من أربعة أيام بين الاحتلال الإسرائيلي و"حماس" بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

شمال غزة يتحول إلى مدينة اشباح بسبب الهجوم الإسرائيلي الغاشم

وعلى مدار شهر ونصف مضت شنت قوات الاحتلال هجوم غاشم تسبب في استشهاد أكثر من 14 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال فضلا عن تحطم آلاف المباني مما حول معظم. الشطر الشمالي من قطاع غزة إلى "مدينة أشباح" وربما لن يكون صالحا للسكن، حيث تم محو أحياء بأكملها، وتعرضت منازل ومدارس ومستشفيات للقصف الجوي، واحترق بعضها بنيران الدبابات، ولا تزال بعض المباني قائمة، لكن معظمها عبارة عن هياكل متضررة.

Advertisements

⭕️تغطيةصحفية

من شمال قطاع غزة بعد إعلان الهدنة المؤقتة#هولوكوست_غزة #GazaHolocaust pic.twitter.com/4wwqg8HHmG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 24, 2023

وبحسب تقرير نشرته سكاي نيوز أن ما يقرب من مليون فلسطيني فروا من شمال غزة، بما فيه المركز الحضري للمنطقة، مدينة غزة، مع اشتداد القتال البري.

إسرائيل شنت أكثر الحملات الجوية كثافة منذ الحرب العالمية الثانية

ونقلت "الأسوشيتد برس" عن إميلي تريب، مديرة منظمة "إير وورز"، وهي منظمة تتابع الصراعات ومقرها في لندن، قولها إن القصف الإسرائيلي أصبح أحد أكثر الحملات الجوية كثافة منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي الأسابيع السبعة للعداون على غزة، أطلقت إسرائيل ذخائر أكثر مما أطلقته الولايات المتحدة في أي عام من حملة القصف التي استهدفت تنظيم داعش الإرهابي.

ودمر نحو نصف مباني شمال غزة أو هدم، وفقا لتحليل بيانات الأقمار الاصطناعية.

1.7 مليون فلسطيني مشرد جراء العدوان على غزة

ويتساءل كثيرون عما إذا كانت غزة ستتعافى على الإطلاق بعد أن أصبح 1.7 مليون شخص مشردين، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

من ناحيته قال رفائيل كوهين، عالم السياسة البارز في مؤسسة "راند" البحثية: "سينتهي الأمر بالنازحين وهم يعيشون في خيام لزمن طويل".

تدمير مستشفيات غزة

دمرت الحرب 27 من أصل 35 مستشفى في أنحاء غزة، وأخرجتها عن العمل، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ويقول سكوت بول، مستشار السياسة الإنسانية البارز في منظمة "أوكسفام أميركا": "دمرت المخابز والطواحين، كما دمرت منشآت الزراعة والمياه والصرف الصحي.

إنك تحتاج لأكثر من أربعة جدران وسقف ليكون المكان صالحا للعيش، وفي العديد من الحالات، أصبح الناس حتى غير قادرين على ذلك".

45 % من منازل غزة مدمرة جراء العدوان

وفي أنحاء الجيب بأكمله، أصبح أكثر من 41 ألف منزل، أي 45 % من إجمالي الإسكان في غزة، مدمرا أكثر من اللازم للعيش فيه، وفقا للأمم المتحدة.

وشهد مخيم الشاطئ للاجئين 14 ألف حالة من دمار الحرب (تتراوح بين حفر تسبب فيها القصف الجوي إلى انهيار مبان) في 0.5 كيلومتر مربع فقط من الأرض، حسبما أظهرت تحليلات بيانات الأقمار الاصطناعية.

وبالنسبة للوضع في جنوب القطاع، فقد أظهرت بيانات الأقمار الاصطناعية زيادة في الدمار بأنحاء مدينة خان يونس، ويقول السكان إن الجيش الإسرائيلي أمطر الأجزاء الشرقية بتحذيرات الإخلاء.

هدنة غزة، فيتو

ويريد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن يستعيد الجيش الأمن في غزة، وقد دفع المسؤولون في واشنطن إلى السيناريو غير المحتمل على ما يبدو المتمثل في سيطرة السلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقرا لها، على القطاع.

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذه الفكرة في غياب الجهود الإسرائيلية نحو "حل الدولتين".

وعلى الرغم من أهوال الحرب، يأمل عدد من الفلسطينيين أن توفر إعادة الإعمار فرصة لتحويل مخيمات اللاجئين المتداعية في غزة، والبنية التحتية المتدهورة منذ فترة طويلة إلى مكان أكثر قابلية للسكن وأكثر إنصافا وإنسانية.

غير أن فلسطينيين آخرين يقولون إن البينة التحتية المدمرة ليست هي الشيء الوحيد الذي يتطلب إعادة البناء ولكن أيضا المجتمع الذي أصيب بصدمة من الأحداث الأخيرة.

حظر تجول في شمال غزة

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه، اليوم الجمعة، رسالة إلى سكان قطاع غزة قائلا: "الحرب لم تنتهي بعد. تعليق النيران لأغراض إنسانية يأتي بشكل مؤقت".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها".

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع".

وتابع: "يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين، لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة.

وتسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.

كما يتوقف الطيران الإسرائيلي تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.

انسحاب آليات ودبابات لجيش الاحتلال من مناطق كانت قد تمركزت فيها في وسط وشمال قطاع غزة. pic.twitter.com/Igqj86kTGd — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 24, 2023

انتصار المقاومة الفلسطينية على إسرائيل

من ناحيته قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الجمعة، إن شجاعة الشعب الفلسطيني أصبحت مثار فخر واعتزاز، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليقبل بالاتفاق لولا خسائره في الميدان.



وأضاف: الأمين العام لـحركة الجهاد الإسلامي: "علينا أن نستمر في القتال لكسر العدوان وأهدافه لأنه لن يتوقف، وسنجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى تضمن تحرير أسرانا جميعهم"، مشددا على أنه لن يخرج بقية أسرى جيش الاحتلال من الضباط والجنود دون حرية كل أسرانا.