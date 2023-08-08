قتلى وإلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء في عواصف مدمرة بأمريكا (فيديو)

لقي شخصان مصرعهما وألغيت آلاف الرحلات الجوية أو تأخرت، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.1 مليون منزل وشركة أمس الاثنين، جراء عواصف عاتية اجتاحت شرق الولايات المتحدة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من الإعصار في 10 ولايات أمريكية، من تينيسي إلى نيويورك، مرجحة احتمال هبوب رياح قوية قد تكون مدمرة، إلى جانب نزول برد بشكل كثيف.

Intense severe storms moving into the Philadelphia, PA region currently with power flashes seen (start of video).



If you're in Philly, take cover now!#pawx #weather #wxtwitter pic.twitter.com/Sc6vu7kCv3 Advertisements August 7, 2023

وقالت الهيئة إن أكثر من 29.5 مليون شخص تعرضوا للإعصار بعد ظهر يوم الاثنين، وقتل صبي يبلغ من العمر 15 عاما في أندرسون بولاية ساوث كارولينا، حيث سقطت عليه شجرة أثناء خروجه من السيارة.

وفي فلورنسا، ألاباما، قالت الشرطة إن شابا يبلغ من العمر 28 عاما أصيب بالبرق وتوفي.

Eastern US under siege: Severe storms sweep through, leaving a trail of damaging winds and large hail in their wake. https://t.co/Op2UhK4bZI pic.twitter.com/i4wOLoua3Q — AccuWeather (@accuweather) August 7, 2023

في غضون ذلك، تم إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية وتأخير ما يقرب من 7900 في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي.

وأخر البيت الأبيض لمدة 90 دقيقة مغادرة الرئيس جو بايدن، في رحلة تستغرق 4 أيام إلى أريزونا ونيو مكسيكو ويوتا.

كما ألغى حدثا للأمن السيبراني كان من المقرر أن تشارك فيه السيدة الأولى جيل بايدن، ووزير التعليم ميغيل كاردونا، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس ومديري المدارس والمعلمين ومقدمي تكنولوجيا التعليم من جميع أنحاء البلاد.

وقال كريس سترونج، خبير الأرصاد الجوية التابع لهيئة الأرصاد الوطنية، في إحاطة مباشرة على "فيسبوك": "يبدو أن هذا أحد أكثر الأحداث الجوية القاسية تأثيرا في منطقة وسط المحيط الأطلسي التي شهدناها منذ بعض الوقت".

Powerful storms are bearing down on tens of millions across the East Coast, potentially bringing hurricane force wind gusts, hail, and tornadoes. @ErielleReshef has the latest on the storms, which are being fueled by extreme heat that's gripping America. https://t.co/M0njBg7DLP pic.twitter.com/wuekVZAHKW — World News Tonight (@ABCWorldNews) August 8, 2023

وكان من المتوقع أن تضرب العواصف المناطق السكانية الرئيسية في وقت متأخر أمس الاثنين من بعد الظهر إلى بداية المساء، مما دفع السلطات لإرسال العمال الفيدراليين إلى منازلهم مبكرا حتى لا يكونوا في سياراتهم وسط الرياح والبرد والأعاصير.

Tonight’s severe storms cancelled and diverted many flights across the eastern US. Stephanie was supposed to land at MYR but was rerouted to Charleston and provided with an incredible view of the storms. #SCwx @wmbfnews pic.twitter.com/jVqZbrQiH7 — Jamie Arnold WMBF (@jamiearnoldWMBF) August 8, 2023

وأجلت العواصف مباراة في دوري البيسبول الرئيسي بين فيليز وواشنطن ناشونالز في فيلادلفيا، وفي ولاية ماريلاند، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من فيضان مفاجئ بعد سقوط 4 بوصات (10.2 سم) من الأمطار في فترة زمنية قصيرة.