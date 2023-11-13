الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الاقتصاد الإسرائيلي يتعرض لضربة مدمرة بسبب الحرب على غزة

الاقتصاد الإسرائيلي،فيتو
الاقتصاد الإسرائيلي،فيتو

الهجوم على غزة، تسبب العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في خسائر اقتصادية كبيرة في تل أبيب وهو ما تسبب في إرباك الاقتصاد الإسرائيلي.


خسائر فادحة يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة 


وفي هذا السياق كشف بنك إسرائيل في تقرير بحثي له  أن غياب الآلاف من العمال عن وظائفهم بسبب الحرب المستمرة يكلف اقتصاد إسرائيل نحو 2.3 مليار شيكل أسبوعيا، أى حوالى 600 مليون دولار، أو ما يعادل من 6% من إجمالى الناتج المحلى فى أسبوع.
وتضمن التقرير الذي أصدره البنك الإسرائيلي،  تحليل قسم الأبحاث والذي تضمن  التكلفة الأسبوعية للتراجع فى إمداد العمل فى الأسابيع الثلاثة الأولى للعدوان على غزة  التى بدأت مع عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر الماضى.

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وأوضح التقرير الإسرائيلي أن  غياب الموظفين عن أعمالهم سببه ثلاثة عوامل، الحشد الهائل لجنود الاحتياط، وإخلاء السكان فى الشمال والجنوب وإغلاق نظام التعليم، مما جعل من الصعب على الآباء العمل والإنتاج.


نزيف المليارات يتواصل في إسرائيل في ظل العدوان على غزة  


وتجدر الإشارة إلى أن هناك  أكثر من 200 ألف إسرائيلى قد تركوا منازلهم من المناطق الواقعة على الحدود الشمالية والجنوبية فى أعقاب عملية السابع من أكتوبر.

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي، فيتو 



واستدعى جيش الاحتلال  الإسرائيلى أكثر من 300  ألف من جنود الاحتياط، وأغلبهم يعملون فى شركات تكنولوجيا عالمية وأنواع أخرى من الأعمال. 

وركز تحليل بنك إسرائيل على حساب التكلفة الاقتصادية لغياب العمال من حيث تكاليف العمل، وليس من حيث خسارة الإنتاج.

وأشار البنك المركزى الإسرائيلى إلى أن الحسابات لا تعكس الضرر الكامل والتكلفة على سوق العمل والاقتصاد الناجمة عن التراجع فى الطلب والاستهلاك خلال فترة الحرب، ولا تشمل أيضا التكلفة لعديد من العمال الذين كانوا فى إجازة وغياب العمال الفلسطينيين والأجانب
 

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