السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

القاهرة الإخبارية: جهود مصرية مكثفة لإنهاء المرحلة الثانية من صفقة الأسرى اليوم

الأسرى الاسرائيليين،
الأسرى الاسرائيليين، فيتو

صفقة الأسرى، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن هناك جهود مصرية مكثفة لإنهاء المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين اليوم.

تأخير إطلاق سراح دفعة من المحتجزين بسبب الاحتلال

يذكر أن "القاهرة الإخبارية"، كانت أكدت منذ قليل، تأخير إطلاق سراح دفعة من المحتجزين بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي.

الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

 وقال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن اتفاق تبادل الأسرى نص على تحريرهم حسب الأقدمية، إلا إن إسرائيل لم تلتزم بذلك في الدفعة التي تم الإفراج عنها بالأمس.

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وأعرب فارس، خلال مؤتمر صحفي، عن قلقه بشأن مصير من اعتقلتهم إسرائيل في غزة، محملًا إياها مسؤولية عدد من الأسرى المفقودين.

وأشار إلى أن الفصائل اشترطت الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين كافة.

ولفت إلى أن ظروف الحرب في قطاع غزة تستدعي اختصار الاحتفالات بالإفراج عن الأسرى، مشيرًا إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 3 آلاف فلسطيني بعد أحداث 7 أكتوبر.

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وردا على بعض الاتهامات التي تُوجّه للصليب الأحمر في الشارع الفلسطيني، أكد أن المنظمة الدولية تقوم بأدوار إنسانية كبيرة في جميع أنحاء العالم، إلا أنه يُؤخذ عليها عدم إفصاحها عن أن إسرائيل هي من ترفض الطلبات المُقدمة من قِبل أهالي الأسرى لرؤية ذويهم في سجون الاحتلال.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، عن مسؤول وصفته بالـ"مطلع" قوله: إن وفدا قطريا زار إسرائيل، اليوم، لبحث إمكانية تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل والتي بدأ سريانها أمس الجمعة ولمدة أربعة أيام.
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